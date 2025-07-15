Больше 20% работающих россиян признались, что скучают по своей работе во время отпуска. Опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие 3 тыс. человек со всех регионов страны, показал интересные гендерные и финансовые различия в этом вопросе.

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Женщины чаще мужчин тоскуют по трудовым будням (24% против 19%). Респондентки отмечали, что в офисе им не нужно готовить еду, так как можно просто пойти в столовую. Многие также признавались, что через пару недель начинают скучать по коллегам.

Наибольшая ностальгия по работе наблюдается у людей с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (24%). Эта категория опрошенных объясняла, что без работы им становится скучно, так как они привыкли к определенному ритму жизни.

Однако большинство участников исследования (62%) заявили, что совершенно не переживают из-за отсутствия рабочих задач в отпуске. Они подчеркивали, что отпуск — это возможность отдохнуть от рутины, особенно если проводить его на природе или у моря.

Многие также отмечали, что их отпуск обычно проходит настолько хорошо, что о работе они не вспоминают.

Ранее выяснилось, что 17% работающих россиян вынуждены уходить в отпуск по настоятельной просьбе руководства. Наиболее часто такая практика встречается среди мужчин (21%), сотрудников возрастной группы 25−44 года и специалистов ИТ-сферы.