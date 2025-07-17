Новое исследование рынка гостиничных услуг показало, что каждый седьмой российский турист сталкивается с дискомфортом во время сна в отелях. Эксперты компании «Орматек», проводившие опрос, отмечают, что проблема некачественных спальных мест волнует гостей не меньше, чем уровень сервиса или инфраструктура.

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Согласно данным исследования, в котором приняли участие 2 тыс. россиян, 15% отдыхающих регулярно сталкиваются с некомфортными кроватями. При этом 30% респондентов указывают, что матрасы в отелях часто бывают продавленными или слишком жесткими, а 20% отмечают трудности с подбором подходящей подушки.

Представитель «Орматек» поясняет, что ситуация выглядит парадоксальной: отели инвестируют в ремонты и дизайн, но экономят на качестве сна, хотя именно от этого зависит впечатление гостя.

Помимо неудобных спальных мест, туристы выделяют другие проблемы, мешающие полноценному отдыху. Половина опрошенных сообщают о духоте и плохой вентиляции, 45% упоминают проблемы со сном из-за шума из коридоров, а каждый четвертый сталкивается с грубым или несвежим постельным бельем.

Исследование показывает, что только 20% россиян полностью удовлетворены уровнем отельного сервиса. Большинство же отмечает нехватку инфраструктуры (17%), формальность обслуживания (12%) и дополнительные платежи за базовые услуги.

Аналитики подчеркивают, что для 62% туристов главным критерием при выборе жилья остается чистота и уют. При этом современные путешественники, как выяснилось, обращают внимание на детали.

Согласно данным, 70% респондентов считают вежливый персонал залогом хорошего отдыха, 58% не представляют комфортного пребывания без стабильного Wi-Fi, почти половина готова платить больше за анатомические матрасы, а 42% ценят номера с красивым видом из окна.

Особенно требовательными, по данным исследования, оказались 30% респондентов, для которых важны даже такие мелочи, как затемняющие шторы, приятный аромат в номере и набор косметики.

Любопытно, что 13% туристов признают, что небольшой комплимент от отеля в виде фруктов или сладостей существенно улучшает их впечатление от проживания.