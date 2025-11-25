Каждый седьмой россиянин (15% от общего числа опрошенных) хотя бы раз прибегал к помощи нейросетей для получения рекомендаций по выбору лекарственных препаратов или для самостоятельной предварительной постановки диагноза. Это показали результаты совместного исследования компаний МТС AdTech и «Ромир», пишет ТАСС.

Freepik

Исследование выявило высокий уровень скептицизма в отношении искусственного интеллекта в медицине. Более половины участников опроса (52%) заявили, что в целом не доверяют диагностике, осуществляемой с помощью ИИ. Подавляющее же большинство — 85% респондентов — в вопросах здоровья по-прежнему предпочитают консультироваться с живыми специалистами.

Главной причиной опасений является риск ошибок и неточностей — этот фактор беспокоит 22% респондентов. Значительная часть аудитории (16%) сомневается в способности ИИ обеспечить индивидуальный и «человеческий» подход к пациенту.

Еще 8% опрошенных указывают на ключевое, по их мнению, ограничение — отсутствие визуального осмотра и личного контакта. При этом четверть респондентов (26%) затруднились дать оценку, отметив, что просто не понимают, как можно доверять искусственному интеллекту в столь важной сфере.

Несмотря на преобладающий скепсис, некоторые пользователи видят в ИИ и ряд преимуществ. Для 21% нейросети представляются эффективным инструментом для решения их задач, 17% ценят в алгоритмах достоверность предоставляемой информации.

Еще 13% отмечают их главное технологическое преимущество — широкий и всеобъемлющий объем знаний, а 11% пользователей называют доступность одним из ключевых плюсов искусственного интеллекта.

Исследование проводилось на обширной базе потребительской панели «Ромира», что обеспечило его репрезентативность. В опросе приняли участие 40 тыс. потребителей, представляющих 15 тыс. домохозяйств по всей России.