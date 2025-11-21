Российские ИИ-сервисы наращивают аудиторию и уже формируют собственный рынок, где зарубежные модели постепенно отходят на второй план. На это указывают свежие данные Mediascope, поступившие в «Инк»: в течение месяца нейросетями пользуются 26% жителей страны старше 12 лет — фактически каждый четвертый. И речь идет не о скрытом использовании встроенных подсказок в браузере, а о целенаправленном посещении отдельных приложений и сайтов.

Freepik

Интерес к ИИ ожидаемо выше среди молодых: среди подростков 12–17 лет нейросети стали почти рутиной — ими пользуется 52% возрастной группы. В сегменте 18–24 лет показатель лишь немного ниже. А вот после 35 лет цифры начинают падать, и среди людей старше 65 лет ИИ вообще остается скорее экзотикой — только 9% обращаются к нейросетям хотя бы раз в месяц.

Среди сервисов заметнее всего выступили российские решения — особенно обновленная «Алиса AI». Ее месячная аудитория достигла 14%, что позволяет уверенно удерживать первое место. На втором — китайский DeepSeek с охватом около 9%. Далее идут отечественный GigaChat и американский ChatGPT, уступающие лидерам уже со значительным разрывом. Perplexity AI и Character AI пока остаются нишевыми продуктами примерно для 1% пользователей.

Главный всплеск к «Алисе AI» пришелся на конец октября — сразу после презентации обновленной версии. Судя по данным Mediascope и комментариям разработчиков, приложение буквально за сутки взлетело на вершину российского App Store и почти заняло пьедестал в Google Play. Всего за неделю сервис собрал 1,5 млн установок — темпы, которые на рынке ИИ видят нечасто.

Снижение интереса к зарубежным нейросетям, о котором говорят игроки рынка, идет с лета, но окончательно тренд закрепился именно осенью. В мессенджерах, где VPN давно не нужен, доля иностранных чат-ботов упала более чем вдвое. На этом фоне рост российских ИИ выглядит не только технологическим успехом, но и следствием более широкого спроса пользователей на локальные и понятные продукты.

Для рынка ИИ это означает одно: конкуренция усиливается, но центр тяжести все заметнее смещается в сторону отечественных разработчиков. А когда пользователи выбирают тебя не «потому что больше ничего не работает», а потому что им удобно — это уже совсем другой уровень игры.