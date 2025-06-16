Российский малый бизнес демонстрирует устойчивый рост экспортной активности. За последние два года количество малых предприятий-экспортеров увеличилось в полтора раза. В настоящее время внешнеэкономической деятельностью занимаются 16% компаний малого бизнеса.

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Такие данные получены в результате совместного исследования ПСБ, «Опоры России» и НАФИ, проведенного в рамках расчета индекса RSBI (Russia Small Business Index).

Минэкономразвития приводит более конкретные цифры: в России сегодня работают свыше 60 тыс. экспортеров из сектора МСП. Их доля в несырьевом неэнергетическом экспорте показывает стабильный рост — с 2019 года этот показатель увеличился более чем в два с половиной раза и сейчас составляет 23%.

В товарной структуре экспорта малого бизнеса преобладают три основные категории. Продовольственные товары, включая муку, крупы, растительные масла, фрукты и овощи, занимают значительную долю поставок.

Не менее востребована продукция легкой промышленности — готовая одежда, текстильные изделия, трикотаж, а также меховые и кожаные товары. Особого внимания заслуживают технологические решения — от программного обеспечения и ИТ-услуг до инновационных разработок в медицине, энергетике и сельском хозяйстве.

География экспортных операций показывает разнонаправленную динамику. Страны ЕАЭС остаются ключевым направлением, однако здесь наблюдаются противоположные тенденции. Поставки в Беларусь, где были сняты многие торговые барьеры, выросли с 31% до 55%.

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В то же время экспорт в Казахстан сократился с 57% до 46%, что эксперты связывают с усилением санкционного давления. Параллельно отмечается устойчивый рост поставок в Турцию, который продолжается уже третий год подряд, а также увеличение экспорта в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока, где доля российского малого бизнеса достигла 7%.

В импортных операциях малых предприятий сохраняется традиционная структура. Китай остается основным поставщиком — с ним сотрудничают 73% компаний МСП. Среди стран ЕАЭС наибольшей популярностью пользуется Беларусь, товары из которой закупают 16% российских предпринимателей.

При этом импорт из Казахстана и Армении демонстрирует снижение. Особый интерес представляет продолжающийся, несмотря на санкции, рост закупок европейской продукции.

Исследование наглядно показывает способность российского малого бизнеса адаптироваться к изменениям внешнеэкономической конъюнктуры.

Предприниматели не только находят новые рынки сбыта, но и эффективно выстраивают логистические цепочки для импорта необходимой продукции. Такая гибкость позволяет сектору МСП сохранять устойчивость в условиях глобальных экономических изменений.