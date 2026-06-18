Университет Иннополис и «Зерокодер» запустят первую в России магистратуру для соло-предпринимателей — людей, которые создают и развивают бизнес самостоятельно, передавая часть функций ИИ-сервисам и агентам. Авторы программы изучили статистику развития стартапов и поняли, что модель бизнеса из одного человека перестает быть исключением: по данным Carta, доля новых компаний с единственным основателем выросла с 23,7% в 2019 году до 36,3% в 2025-м.

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Университет Иннополис и образовательная платформа «Зерокодер» объявили о запуске магистерской программы «Информационное технологическое предпринимательство», рассказали «Инку» разработчики ресурса. Обучение начнется 1 сентября 2026 года. Программа рассчитана на два года, занятия — очные, но в дистанционном формате.

Создатели курса делают ставку на модель так называемого соло-предпринимательства — когда бизнес строит один человек или небольшая команда, а часть функций берут на себя ИИ-инструменты.

По словам сооснователя «Зерокодера» Кирилла Пшинника, популярность такого подхода связана сразу с несколькими факторами. Во-первых, генеративный ИИ и ИИ-агенты научились выполнять не только вспомогательные, но и полноценные рабочие задачи. Во-вторых, стоимость запуска цифрового продукта заметно снизилась. А в-третьих, сама работа в одиночку перестала восприниматься как вынужденная мера.

«Раньше „соло“ читалось как „не смог собрать команду“. Сейчас это осознанный выбор», — считает Пшинник.

По данным из доклада американского сервиса для учета и управления капиталом Carta, доля новых стартапов с одним основателем выросла с 23,7% в 2019 году до 36,3% к середине 2025 года. Авторы исследования связывают ускорение тренда с распространением инструментов генеративного ИИ.

По мнению Пшинника, сегодня без найма сотрудников предприниматель уже может закрывать значительную часть операционных задач. ИИ используется для создания контента, маркетинговых материалов, аналитики, разработки MVP, автоматизации процессов и клиентской поддержки.

«Инструмент перестал быть советчиком и стал исполнителем», — убежден он.

При этом эксперт предупреждает, что ИИ пока не способен заменить самого предпринимателя. На стороне человека остаются поиск спроса, выбор продукта, работа с клиентами и принятие ключевых решений.

«Думать, что ИИ заменяет основателя, а не работу команды, — самая распространенная ошибка. ИИ берет на себя исполнение, а направление остается за человеком», — подчеркивает сооснователь платформы.

В качестве примеров соло-предпринимателей он приводит израильского разработчика Маора Шломо, который создал платформу Base44 и продал ее компании Wix за $80 млн, а также основателя сервиса HeadshotPro Дэнни Постму, который довел проект до выручки около $300 тыс. в месяц, работая без большой команды.

Что это значит для бизнеса

Тренд на соло-предпринимательство не означает конец командной работы, но снижает порог входа для запуска цифровых продуктов. Если раньше предпринимателю требовались разработчик, дизайнер, маркетолог и аналитик уже на этапе проверки идеи, то теперь часть этих функций можно закрыть с помощью ИИ-сервисов. Это позволяет дешевле тестировать гипотезы и дольше обходиться без найма. Однако эксперты отмечают, что по мере роста бизнеса потребность в команде никуда не исчезает — меняется лишь момент, когда она становится необходимой.

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