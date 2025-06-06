Согласно совместному исследованию социальной сети «Сетка» и платформы hh.ru, 33% российских работников испытывают сомнения в своих профессиональных навыках, а 45% связывают карьерные достижения скорее с везением, чем с собственными заслугами. Исследование, в котором приняли участие около 3 тыс. соискателей из крупных городов, выявило распространенность так называемого «синдрома самозванца» — психологического феномена, когда человек не признает собственных успехов, приписывая их внешним факторам.

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Результаты демонстрируют, что лишь 17% опрошенных полностью уверены в своих профессиональных качествах, тогда как большинство (59%) считают себя компетентными, но не без колебаний.

Особенно ярко эта неуверенность проявляется среди молодых специалистов: в возрастной группе до 24 лет сомнения испытывают 52% респондентов, после 35 лет этот показатель постепенно снижается до 15% у работников старше 55 лет.

Гендерный анализ выявил значительную разницу: 40% женщин против 29% мужчин признают наличие профессиональных сомнений. При этом 24% женщин отмечают серьезное негативное влияние этих переживаний на работу, тогда как среди мужчин таких только 14%.

Основными проявлениями синдрома стали: страх профессионального развития и смены работы (66%), снижение мотивации (53%), чувство вины перед коллегами (40%) и боязнь просить повышения (39%). Для преодоления этих состояний респонденты чаще всего прибегают к самообразованию (40%) и профессиональным курсам (31%), тогда как коучинг и советы друзей оказались наименее эффективными методами.

Исследование также показало, что синдром самозванца встречается на всех карьерных уровнях — от начинающих специалистов (56%) до топ-менеджеров (28%), опровергая распространенное мнение, что профессиональный рост автоматически избавляет от неуверенности в себе.