Согласно совместному исследованию сервисов «Работа.ру» и «Отелло», ИТ-специалисты демонстрируют наибольшую готовность к крупным тратам на летний отпуск. Каждый третий представитель этой сферы (37%) планирует потратить более 100 тыс. руб. на человека. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного среди 1,1 тыс. работников различных отраслей по всей России.

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Исследование выявило значительные различия в бюджетных предпочтениях представителей разных профессий. Среди работников транспортной сферы 15% готовы к расходам свыше 100 тыс. руб., в ретейле таких 11%, среди производственных рабочих — 6%, а в маркетинге — лишь 4%.

Более скромные бюджеты в диапазоне 10-30 тыс. руб. характерны для 33% работников производства и розничной торговли. Суммы от 30 до 50 тыс. руб. планируют потратить 36% сотрудников ретейла, а также по 34% представителей производственной сферы и транспорта. Маркетологи чаще всего (46%) выбирают средний ценовой сегмент от 50 до 100 тыс. руб.

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Географические предпочтения также различаются в зависимости от профессиональной принадлежности. Так, производственники и аграрии чаще выбирают Санкт-Петербург, Геленджик и Москву, а логисты и транспортники предпочитают Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.

Торговые работники как правило направляются в Санкт-Петербург, Москву и Калининград, а ИТ-специалисты и телеком-сотрудники выбирают Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сочи. Маркетологи и дизайнеры чаще всего отдыхают в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи

Интересно, что наибольшую приверженность российским курортам демонстрируют работники транспортной и логистической сфер (84%), тогда как среди ИТ-специалистов этот показатель ниже — 70% предпочитают отдыхать в пределах страны.