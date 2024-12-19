Университет «Синергия» и компания Level Group выяснили предпочтения молодых специалистов — будущих айтишников и сотрудников производства — по условиям труда и рабочему пространству. Результаты исследования, охватившего свыше 5 тыс. студентов по всей России, находятся в распоряжении редакции Inc.

Выяснилось, что 32% молодежи предпочли бы работать рядом с домом, а 31% выразил желание трудиться удаленно. Посещать офис в центре города хотят только 17% студентов.

При этом 8% молодых специалистов мечтают о работе за границей, а для 12% местоположение не играет особой роли.

При выборе работодателя студенты считают важным наличие интересных задач (71%), зарплату выше рынка (65%), дополнительные бонусы, такие как ДМС или, например, оплату фитнес-клуба (59%).

Также многие (53%) отметили удобный график работы. А для 42% важна корпоративная культура — корпоративные вечеринки и совместные поездки, а также отсутствие дресс-кода.

В области профессиональных интересов респондентов лидируют IT и технологии (63%). Производство и промышленность предпочитают 58% студентов, а финансы и банковское дело — 55%.

Среди желаемых удобств рядом с местом работы спортивный зал оказался наиболее популярным (28%). Далее следуют торговый центр (22%) и кафе (19%). 13% студентов хотели бы видеть офисе место для групповой работы, 10% — медицинский центр, 5% — SPA-салон, а 3% —компьютерный клуб. Это еще раз подчеркивает растущий спрос общества на многофункциональные решения в рабочих пространствах.

При выборе офиса важными критериями для респондентов стали удобный кабинет вне зависимости от планировки (23%), хорошая транспортная доступность (21%), а также качественная мебель и оборудование (18%).

15% опрошенных отметили важность наличия места для приема пищи, а 7% — зоны отдыха. Для 11% большое значение имеет дизайн офисного помещения, а для 5% — вид из окна.

«Исследование показывает важность гибкости и удобства в рабочих условиях для молодого поколения. Такие предпочтения подчеркивают необходимость интеграции современных технологий и гибких графиков в рабочие процессы и создания комфортных условий для молодых квалифицированных специалистов», — заключил ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.

Ранее аналитики выяснили, что чаще всего зумеры открывают собственное дело в 23 года. Именно на этот возраст приходится 14,21% от общего числа бизнесменов этого поколения. А больше всего предпринимателей поколения Z живут в южных регионах страны, среди которых лидирует Дагестан.