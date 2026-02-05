Отношение россиян к неофициальным схемам трудоустройства в последние годы становится менее терпимым. Новое исследование сервиса SuperJob показало, что 42% респондентов не согласны работать с «серой» зарплатой или без официального оформления. Каждый третий (33%) готов принять такие условия, а каждый четвертый (25%) затруднился с ответом. Подробности — в распоряжении «Инка».

Данные опроса демонстрируют заметные различия в зависимости от пола, возраста и образования. Мужчины проявляют большую готовность к неофициальной оплате труда по сравнению с женщинами (40% против 27%). При этом среди женщин значительно выше доля тех, кто считает соблюдение Трудового кодекса обязательным условием (46% против 37% среди мужчин).

Возраст также играет роль: работодателям проще найти общий язык с кандидатами старше 45 лет (36% потенциально согласны), чем с молодежью до 35 лет (31%). Респонденты с высшим образованием чаще отказываются от «серых» схем (44%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (36%).

Динамика опросов за 17 лет показывает, что максимальная лояльность к неофициальной занятости была зафиксирована в разгар экономического кризиса — в феврале 2009 года, когда 60% участников были согласны на такие условия. На протяжении 2010-х годов этот показатель колебался в диапазоне 35–48%. Переломным стал 2022 год: после резкого роста согласия до 40% в начале года началось постепенное, но устойчивое снижение.

Исследование проводилось в конце января — начале февраля 2026 года среди 1800 экономически активных граждан из 399 населенных пунктов.

