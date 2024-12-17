Сервис «Работа.ру» выяснил, какие слова поддержки на работе раздражают россиян, а какие нравятся больше всего. В опросе приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России. Результаты исследования — в распоряжении редакции Inc.

Опрос показал, что 45% россиян рады слышать слова поддержки от коллег или начальства. При этом 27% их никогда не получают. 5% опрошенных признались, что их раздражают подбадривания, а у 23% они вызывают недовольство лишь иногда.

Фраза «это же просто, не забивай себе голову» оказалась самой неприятной для 46% россиян. 38% раздражают слова «расслабься, все не так уж плохо», а 36% — «не переживай, все будет хорошо».

28% отметили, что не любят когда им говорят «ты справишься, ты сильный». 19% не хотели бы слышать «у тебя все получится, я в тебя верю».

В то же время 38% респондентов, которых не раздражают слова поддержки, признали именно эту фразу наиболее уместной. Еще 31% опрошенных хотел бы услышать слова «не переживай, все будет хорошо», 21% за «ты справишься, ты сильный», а 17% — «расслабься, все не так уж плохо».

Еще 8% участников исследования отметили фразу «это же просто, не забивай себе голову». Среди прочих вариантов респонденты назвали выражения: «вместе, как команда, мы достигнем высоких результатов», «вы успешно справились с поставленной задачей» и «делай, что должен и будь, что будет».

Ранее эксперты выяснили, как часто россияне проявляют инициативу на работе. Исследование показало, что 62% россиян считают это важным. При этом 15% участников сказали, что инициативность не важна.