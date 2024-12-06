Эксперты «Работа.ру» провели исследование и выяснили, как часто россияне проявляют инициативу на работе. Для этого они провели опрос среди более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Исследование показало, что 62% россиян считают важным проявлять инициативу на работе. По мнению 35% опрошенных, делать это надо только для карьерного роста, а по мнению еще 25% — только для выстраивания отношений с коллегами и руководством. 15% участников сказали, что инициативность не важна.

Выяснилось, также, что в компаниях у 41% респондентов нейтрально относятся к инициативным сотрудникам, особо не замечая их. У 26% такое качество считают положительным, поддерживают и повышают активных работников.

20% опрошенных рассказали, что их работодатели, напротив, относятся к инициативным сотрудникам негативно, не реализуют их предложения и даже могут сделать выговор за то, что те «лезут не в свое дело». 13% признались, что не обращали внимания на это.

При этом 42% отметили, что в их команде иногда реализуются инициативы сотрудников. 23% рассказали, что предложения коллег воплощают часто, а у 11% — очень часто, у 20%, напротив, это делается редко. В то же время 5% поделились, что никогда не видели реализации проектов коллег.

39% россиян отметили, что сами проявляют инициативу лишь иногда. 20% делают это часто, а 5% — очень часто. 23% замечают за собой инициативность редко, и 5% — очень редко. 9% опрошенных затруднились ответить.

В ранее проведенном исследовании специалисты выяснили, чьи успехи на работе игнорируются и чьи заслуги больше ценятся. Оказалось, что 33,8% россиян считают начинающих специалистов недооцененными