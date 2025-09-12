В России насчитывается более 38 тыс. школ, многие из них построены еще 20–30 лет назад — без современных стандартов акустики и защиты от шума. По данным опроса производителя акустических панелей «Рокфон», 36% взрослых россиян вспоминают сильный гул и шум в классах, и, как отмечают исследователи, со временем ситуация только ухудшилась. Подробности — в распоряжении «Инка».

Matteo Discardi, Unsplash

С 2019 года в России открыли 1 677 новых школ и еще 5 602 здания отремонтировали. Но только около 20% из 38 тыс. корпусов соответствуют современным акустическим требованиям. При этом проблема тянется еще с прошлых десятилетий: 36% россиян признались, что не любили учебу из-за постоянного шума в классах.

Опрос в августе–сентябре 2025 года среди 1 177 нынешних родителей показал: главной проблемой школьников 1990–2000-х был шум от одноклассников — так ответили 58%. Куда реже вспоминали про стук мебели и техники (11%) или шум из спортзала и с улицы (10%).

Согласно опросу, 27% родителей признались, что шум в школе мешал им учиться, еще 37% отмечали дискомфорт, но справлялись с ним, а 36% вообще не замечали проблемы. При этом 52% связывают усталость после уроков именно с шумом, 20% чувствовали это редко, 17% — никогда, остальные не смогли ответить.

Только 13% россиян считают, что в современных классах стало тише, чем в их школьные годы. Большинство родителей думают иначе. При этом 79% уверены: тишина важна для учебы. Ещё 17% раньше не задумывались об этом, но согласились с важностью проблемы. Лишь 4% считают, что шум не мешает детям.

Специалисты «Рокфона» отмечают: акустика в классах важна для того, чтобы ученики четко слышали речь учителя, особенно в начальной школе. Без нее возникает гул и эхо, мешающие сосредоточиться. Нужно понимать, что сегодня уровень внешнего шума в городах выше, чем 10–15 лет назад, и старые здания к этому не приспособлены.

Учитель начальных классов московской школы №1577 Ольга Нефедова обратила внимание, что постоянный шум утомляет как детей, так и педагогов. По ее словам, 20–30 лет назад в школах тоже было шумно, однако тогда ученики общались не так громко, как сегодня. Она убеждена, что для восстановления младших школьников после насыщенного дня важно правильно выстраивать режим: полезны занятия спортом, прогулки, живое общение и время с друзьями.

Детский психолог, нейропсихолог и преподаватель Кира Макарова в свою очередь отметила, что высокий уровень шума вызывает у организма стрессовые реакции, из-за чего ребенок ощущает небезопасность. По ее словам, это нарушает одну из базовых потребностей, необходимых для познавательной и творческой деятельности. Постоянное воздействие шума мешает психике работать полноценно, снижает концентрацию и может приводить к проблемам в учебе. Эксперт подчеркнула, что для нормального обучения в классах необходима тишина.

Долгосрочные исследования подтверждают, что при повышении фонового шума до 51 дБА у школьников снижается успеваемость. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддерживать уровень шума в учебных классах не выше 35 дБА.

Решить проблему шума в школах можно через современное проектирование и ремонт. Например, в новой школе в Казани при проектировании учитывали разборчивость речи учителя, снижение эха и общий уровень шума, а также нормы звукоизоляции. После обновления класса время реверберации уменьшилось с 1,7 до 0,75 секунды, что почти вдвое снизило гул и сделало речь учителя хорошо слышимой даже на последних рядах.