Компания Smart Ranking представила исследование результативности онлайн-школ, готовящих выпускников к ЕГЭ. Для анализа был направлен запрос более чем в 12 образовательных платформ, в итоге в исследовании приняли участие пять из них. Для формирования объективной картины Smart Ranking также учла открытые данные школ «Умскул», «99 баллов» и «Вебиум». Подробности — в распоряжении «Инка».

Thomas Park, Unsplash

В качестве основного инструмента оценки использовался интегральный показатель, включающий число стобалльных результатов, долю высоких результатов (80–100 баллов), средний балл учеников, а также показатель удержания — долю школьников, продолжающих обучение в следующем месяце.

Расчет итогового балла проводился по формуле: Σ((Показатель школы / Максимальное значение показателя в группе) × Вес метрики). Наибольший вес (30%) был присвоен абсолютному числу стобалльных результатов как ключевому индикатору способности школы готовить учеников на максимальный балл.

Доля результатов 90+ баллов (вес 25%) отражает достижение отличных показателей и системность работы школы, а доля 80+ (вес 20%) указывает на умение обеспечивать высокий уровень подготовки для значительной части учеников.

Средний балл (15%) выбран как универсальный показатель общего качества обучения. Метрика удержания учеников — retention (10%) — показывает, сколько учащихся проходят курс полностью — это признак доверия к школе.

По итогам 2025 года лидером по эффективности подготовки к ЕГЭ стала школа «100балльный репетитор». Она показала наибольшее количество стобалльных результатов (985) и вошла в число лидеров по удержанию учеников. Средний балл составил 71,76 — четвёртое место среди участников рейтинга.

На втором месте по результативности подготовки к выпускным экзаменам оказалась школа «Тетрика». Её ученики продемонстрировали лучший средний балл — 82,3, а также максимальное удержание — 93,3%. Более половины результатов (59,99%) пришлись на диапазон 80–89 баллов. Smart Ranking отмечает, что высокий уровень может быть связан с индивидуальной моделью обучения, в отличие от потоковых курсов.

Третье место в общем зачете заняла NeoFamily, специализирующаяся на естественно-научных предметах. Средний балл её учеников составил 74,03, что заметно выше общероссийских показателей по биологии (54,5) и химии (58,2). Школа связывает эффективность с персонализированным подходом к подготовке.

Дополнительные результаты исследования:

Средний балл учеников школ-участниц рейтинга составил 73,9, что выше общероссийского (58,5). Самые высокие показатели у «Тетрики» (82,3), NeoFamily (74,0) и «100балльного репетитора» (71,8).

Всего ученики этих школ получили 1 302 стобалльных результата (17% от общего числа по России). С учетом данных «Умскула», «99 баллов» и «Вебиума» — 29% всех стобалльников. Лидером по абсолютному числу стал «100балльный репетитор» (985), за ним — «Тетрика» (217) и NeoFamily (57).

По доле высоких результатов (80–100 баллов) впереди «Тетрика» — 72%, далее «Фоксфорд» (42%) и NeoFamily (41%).

По удержанию учеников (retention) лидируют «Тетрика» (93,3%), «100балльный репетитор» (93,1%) и NeoFamily (90%).

Ключевые тенденции онлайн-подготовки к ЕГЭ:

Онлайн-школы как социальный лифт: растет доля учеников в регионах

По данным исследования, 37% учеников трёх онлайн-школ, вошедших в выборку, проживают в Москве и Санкт-Петербурге, а остальные 63% — в регионах России. В NeoFamily отметили, что среди учеников много ребят из небольших населённых пунктов, включая деревни и посёлки. Таким образом, онлайн-подготовка перестаёт быть уделом жителей крупных городов и становится социальным лифтом для школьников из регионов.

Онлайн-школы вовлекают через TikTok

Мониторинг 15 онлайн-школ показал, что самыми востребованными инструментами продвижения остаются TikTok и YouTube Shorts, где школы ведут активные блоги. Также активно используются Telegram для взаимодействия с учениками, бренд-маркетинг и performance-инструменты, а дополнительно усиливается работа с родителями через рассылки в VK и email.

Онлайн-школы повышают вовлеченность учеников через игры и конкурсы

В последние годы онлайн-школы отмечают падение вовлечённости учеников в подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. Для поддержки интереса активно применяются новые форматы: игровые механики, разнообразие способов обучения, персонализированный подход, внешкольные активности, а также система поощрений и обратной связи.

Растет спрос на технические науки

Согласно опросу, растёт спрос на обучение по информатике, биологии, химии и физике. В NeoFamily, «100балльном репетиторе», «Фоксфорде» и «Лектариуме» подтвердили, что число учеников на этих направлениях значительно увеличилось. Тренд подтверждают и данные Рособрнадзора.

Рынок онлайн-подготовки становится более зрелым

В «Фоксфорде» считают, что рынок онлайн-подготовки становится зрелее: крупные игроки стабильно опережают темпы роста отрасли, тогда как небольшие проекты чаще сталкиваются со стагнацией или падением продаж.

Онлайн-школы становятся нормой для подготовки к ЕГЭ

Если раньше родители относились к онлайн-школам настороженно, то теперь этот формат воспринимается как один из основных способов подготовки к ЕГЭ, отметили в NeoFamily.

Школьники начинают раньше готовиться к экзаменам

Отмечается рост числа десятиклассников, которые приходят на курсы за два года до экзаменов. В NeoFamily фиксируют увеличение такой аудитории, что говорит о постепенном изменении стратегии подготовки.

Аудитория становится более требовательной к онлайн-школам

Современные школьники и их родители выбирают курсы не только по цене, но и по качеству преподавания, сервису, дополнительным услугам и формату обучения. Это подталкивает рынок к повышению стандартов.

Растет спрос на ОГЭ

По мнению участников исследования, в России всё больше школьников и родителей проявляют интерес к подготовке к экзаменам 9-го класса. Многие онлайн-школы уже запустили отдельные курсы по ОГЭ.

Ученики ищут в онлайн-школах психологическую поддержку

Сегодня ученики ожидают от онлайн-школ не только образовательные программы, но и помощь в преодолении стресса. Так, в «Фоксфорде» работает команда кураторов, а «Лектариум» организует вебинары и совместные мероприятия с элементами психологической поддержки.

Использование нейросетей в подготовке

Одним из новейших трендов становится использование генеративных нейросетей. Онлайн-школы активно интегрируют их в образовательный процесс, адаптируясь к запросам нового поколения учеников.

«Мы видим, что онлайн-школы становятся весомым фактором в подготовке к ЕГЭ: по нашим данным, почти треть стобалльных результатов показали ученики онлайн-курсов. В исследовании участвовали не все школы, но данные даже по части рынка показывают, как сильно онлайн-подготовка влияет на результаты сдачи экзамена: баллы тех, кто готовился онлайн, выше средних по России», — отметила Дарья Рыжкова, основатель Smart Ranking.