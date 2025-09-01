Почти каждый четвертый сотрудник в России практикует так называемые «дни тишины» — время без звонков и переписок, которое он посвящает полной концентрации на работе. Чтобы выяснить, насколько распространен этот подход и как его воспринимают специалисты, таск-трекер Kaiten провел опрос, в котором участвовали 1284 человека. Подробности — в распоряжении «Инка».

Nicolas Herrera, Unsplash

24% участников опроса рассказали, что уже пользуются практикой временного отказа от рабочих коммуникаций. При этом 18% делают это по собственной инициативе, даже если в команде такого формата нет, а еще 6% отметили, что у них «дни тишины» введены официально и согласованы заранее. Кроме того, 38% респондентов хотели бы видеть такую практику в своей команде, а 33% признались, что впервые услышали о ней.

В компаниях, где «дни тишины» закреплены официально, чаще всего инициатором выступало руководство — об этом сообщили 54% участников опроса. В 23% случаев идея исходила от отдельных отделов, в 19% респонденты затруднились указать источник, а в 4% — внедрением занимался HR-специалист. Однако соблюдать договоренности удается не всем: 42% отметили, что у них получается придерживаться «дней тишины» всегда, 31% признались, что почти никогда не выходит, а еще 23% рассказали, что договоренности периодически срываются.

Сотрудники, которые самостоятельно вводят для себя «дни тишины», чаще всего используют разные методы: 28% блокируют время в календаре, 22% отключают уведомления, а 12% заранее предупреждают коллег. При этом 88% из этой группы хотели бы, чтобы такая практика была закреплена официально на уровне команды. По их словам, это помогает лучше концентрироваться (28%), снижает стресс (25%), повышает продуктивность (20%) и уменьшает усталость к концу рабочего дня (17%).

Читайте также Запах еды и разговоры о личном: что больше всего раздражает сотрудников в офисе

32% сотрудников, которые пока не используют «дни тишины», но хотели бы попробовать, признаются, что постоянные звонки и переписки с руководством и коллегами в мессенджерах и корпоративных сервисах мешают сосредоточиться на рабочих задачах. По их мнению, хотя бы один день в неделю без чатов и звонков позволил бы значительно повысить продуктивность.

Скептически настроенные сотрудники по-разному объясняют свою позицию. Так, 33% считают, что их работа невозможна без постоянного взаимодействия и оперативных откликов. Еще 30% уверены, что «дни тишины» будут тормозить процессы и мешать согласованиям. А 14% отмечают, что и без этого у них достаточно времени для сосредоточенной работы.

Большинство участников опроса признались, что значительная часть их рабочего времени уходит на переписку с коллегами. У 37% на звонки и общение в чатах уходит от трех до четырех часов в день, у 29% — более четырех часов, у 22% — один-два часа. Лишь 6% тратят на это меньше часа, а 7% затруднились оценить. При этом 41% респондентов чувствуют усталость от рабочих коммуникаций ежедневно, 39% — несколько раз в неделю, 18% — редко, и только 2% заявили, что не сталкиваются с этим вовсе.

Генеральный директор Kaiten Денис Разнометов отметил, что раньше компании делали ставку на скорость и продуктивность, а сегодня все больше внимания уделяется качеству взаимодействия в командах и возможности для фокусной работы. По его словам, доверие к сотрудникам в управлении своим временем и хотя бы один день без звонков способны принести больше пользы, чем постоянные чаты, а внедрение таких практик показывает уважение к приоритетам и договоренностям внутри коллектива.