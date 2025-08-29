Нарушения негласных правил офисного поведения вызывают раздражение и снижают продуктивность сотрудников, выяснили эксперты компании Level Group. Подробности — в распоряжении «Инка».

Annie Spratt, Unsplash

Согласно опросу свыше 1,3 тыс. человек из 20 регионов России, наибольшее недовольство у сотрудников вызывает игнорирование личных границ — этот фактор отметили 39% опрошенных. Работники жалуются на случаи, когда другие подходят к столу без предупреждения, касаются чужих предметов или располагаются слишком близко, что приводит к напряжению и чувству дискомфорта.

Вторым по значимости (35%) раздражителем стал чрезмерный шум и обсуждение личных тем. В открытых пространствах громкие телефонные разговоры и болтовня о нерабочих делах создают отвлекающий фон, мешая концентрации и вызывая раздражение чаще, чем проблемы с расписанием.

Третье место заняла неаккуратность на кухне (28%): оставленная грязная посуда, испорченные продукты в холодильнике и сильные запахи от еды, особенно рыбы или чеснока, воспринимаются как проявление неуважения и ухудшают общую атмосферу.

Далее следуют опоздания и несоблюдение сроков (24%), которые трактуются как пренебрежение временем коллег, а также некорректная коммуникация (15%), включая грубые сообщения и игнорирование обращений, что способствует токсичности в команде. Менее значимыми оказались отсутствие приветствий (13%), частые перекуры, беспорядок на столах и личные вещи на рабочих местах.

Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова отметила, что современные компании все чаще видят в офисе пространство для создания продуктивной атмосферы, поэтому учитывают чувствительность сотрудников к личным границам, шуму и взаимодействию. По ее словам, тренд на открытые планировки растет, но главная задача при этом — сохранить баланс между открытостью пространства и уважением к личным границам, чтобы атмосфера в коллективе оставалась комфортной.