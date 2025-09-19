Каждый восьмой россиянин или 12% от опрошенных покупают осеннюю одежду в секонд-хендах, пишет «Газета. Ru» со ссылкой на данные опроса «Выберу.ру». В исследовании участвовали 3,5 тыс. жителей России в возрасте от 18 до 65 лет.

Artificial Photography, Unsplash

Этот формат особенно востребован в Москве, Санкт-Петербурге и приграничных регионах, где проще приобрести стоковые вещи из-за рубежа. В крупных городах доля покупателей секонд-хенда достигает 17%, тогда как в остальных регионах она в среднем не превышает 9%.

При этом мужчины чаще женщин предпочитают секонд-хенды.

Они отмечают, что для них важнее качество материалов и возможность приобрести брендовые вещи по доступной цене, чем новизна. Женщины же чаще избегают вторичного рынка, предпочитая переплачивать, чем носить вещи, бывшие в употреблении.

Согласно исследованию, основным каналом покупок остаются маркетплейсы — их выбрали 42% респондентов. Чаще всего этот вариант выбирают жители малых и средних городов, где ассортимент офлайн-магазинов ограничен, а онлайн-платформы предлагают больше выбора и выгодные цены. Почти треть опрошенных (28%) предпочитает российские сети массмаркета, а 18% отдают предпочтение товарам отечественных премиальных брендов.

Что касается трат на обновление гардероба, то 27% респондентов планируют уложиться в 5–10 тыс. руб., 33% готовы потратить 10–20 тыс., а 22% — 30–50 тыс. руб. Более 50 тыс. рублей на осенние покупки готовы выделить лишь 6% опрошенных.

Для оплаты покупок 27% респондентов намерены использовать кредитные карты. Еще 21% планируют оформить рассрочку, причем чаще всего — на обувь, на которую приходится 34% покупок с отложенной оплатой.