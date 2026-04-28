Половина российского микробизнеса вошла в 2026 год без прибыли. По данным Центра стратегических разработок, 50% компаний с оборотом до 20 млн руб. сейчас не зарабатывают — давление создают слабый спрос, рост затрат и высокие ставки.

Главной проблемой предприниматели называют слабый спрос. На него указали 37,5% участников опроса. Еще 26,5% сообщили о росте издержек, а 26% назвали ключевым препятствием высокие процентные ставки.

Финансирование остается недоступным для значительной части бизнеса. О том, что не могут воспользоваться кредитами, заявили 52,5% респондентов. Для небольших компаний это означает невозможность пополнять оборотные средства, обновлять оборудование и развиваться.

Даже крупный бизнес, который обычно устойчивее малого, занял выжидательную позицию. По данным исследования, 53% представителей крупных компаний сообщили, что приостановили инвестиционные проекты и размещают свободные средства на депозитах.

Неопределенность отражается и на горизонте планирования. Около 70% компаний планируют максимум на один год, предпочитая не брать долгосрочные обязательства в текущих экономических условиях.

Ожидания бизнеса остаются негативными. Ухудшения ситуации в своей отрасли ждут 63,5% участников опроса. Еще 25% считают, что ничего не изменится, и только 11,5% рассчитывают на улучшение.

Дополнительное давление создают налоговые изменения. С 1 января 2026 года компании на упрощенной и патентной системах с выручкой свыше 20 млн руб. стали плательщиками НДС. Ранее освобождение распространялось на бизнес с доходом до 60 млн руб.

По данным Торгово-промышленной палаты, в первом квартале прибыль не получили уже 65% предприятий. Эксперты предупреждают: если спрос не восстановится, а кредиты останутся дорогими, число убыточных компаний будет расти.

