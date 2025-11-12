Подавляющее большинство покупателей (77%) при приобретении квартиры в новостройке за последние два года воспользовались специальными предложениями от застройщиков. Об этом свидетельствует совместное исследование «Авито Недвижимости» и «Авито Рекламы». Подробности — в распоряжении «Инка».

Для половины покупателей жилья в новостройке акции стали решающим фактором выбора, а для другой половины — дополнительным стимулом. Лишь 13% респондентов совершили покупку без участия в акциях, а 10% вообще не были осведомлены о таких возможностях.

Исследование выявило заметные различия в поведении различных групп покупателей:

● мужчины чаще женщин выбирали квартиры по акциям (81% против 74%);

● среди регионов лидерами по использованию спецпредложений стали Центральный и Сибирский федеральные округа (по 81%);

● в Москве доля покупателей, воспользовавшихся акциями, достигла 87%, в Санкт-Петербурге — 83%.

Среди тех, кто планирует покупку в ближайшие два года, каждый третий (33%) рассматривает наличие спецпредложений как ключевой критерий выбора. Наиболее требовательной к акциям оказалась молодежь до 24 лет (39%). Географически наиболее внимательны к спецпредложениям жители Уральского (39%) и Дальневосточного (38%) федеральных округов.

Как следует из опроса, наиболее привлекательными для покупателей оказались отделка квартиры в подарок или со скидкой (33%), специальная цена на старте продаж (31%), ипотека с субсидированной ставкой и рассрочка платежа (по 25%), обмен старого жилья на новое (20%) скидка при полной оплате (19%), а также подарки в виде мебели или техники (18%).

Возрастные предпочтения и каналы информирования

Вместе с тем исследование показало значительные различия в предпочтениях в разных возрастных группах. Так, покупатели старше 65 лет чаще интересуются трейд-ином (38%) и скидками на машиноместа (18%). Аудитория 25−44 года наиболее чувствительна к условиям ипотеки с господдержкой, а молодежь до 24 лет чаще выбирает скидки при полной оплате (25%).

Согласно результатам опроса, об акциях при покупке недвижимости покупатели узнают из рекламы на сайтах объявлений и маркетплейсах (39%), из рекомендаций друзей и коллег (34%), поисковой рекламы (34%) и социальных сетей (32%).

Эксперты подчеркивают, что в условиях растущей конкуренции застройщикам необходимо точно сегментировать аудиторию и предлагать целевые спецпредложения, используя соответствующие каналы коммуникации для каждой группы покупателей.