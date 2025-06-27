Половина (51%) российских абитуриентов намерены разрабатывать ИТ-продукты после обучения, 18% хотят создать стартапы, а 9% планируют заниматься научными исследованиями. Это следует из опроса VK Education и НИУ ВШЭ, проведенного среди 1,3 тыс. абитуриентов, планирующих поступать на ИТ-направления. Подробности — в распоряжении «Инка».

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При этом 21% еще не определились с карьерными планами. Большинство (82%) считают, что вузы должны обеспечить навыки для работы, а 75% рассчитывают стать востребованными специалистами.

Для подготовки к поступлению 80% абитуриентов учатся самостоятельно, 69% участвуют в олимпиадах, а 60% посещают курсы. При выборе вуза ключевыми факторами являются престиж (76%), наличие программ по специальности (74%) и востребованность выпускников (73%). После бакалавриата 63% планируют продолжить обучение в магистратуре, а 20% — у работодателя.

Наиболее популярные ИТ-направления — искусственный интеллект (67%), анализ данных (55%), разработка ИТ-инфраструктуры (44%), информационных систем (41%) и системное программирование (37%). Выбор специальности определяется личным интересом (79%), перспективами (68%) и высоким доходом (55%).

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Более половины (52%) уверены, что знания ИИ необходимы для любой ИТ-специальности. Среди ИИ-направлений лидируют машинное обучение (67%), генеративный ИИ (55%), компьютерное зрение (42%), интеллектуальные системы (35%) и обработка естественного языка (34%).