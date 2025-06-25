Каждый второй (48%) россиянин использует искусственный интеллект (ИИ) в работе, следует из исследвоания Русской Школы Управления (РШУ). Для сравнения: в 2024 году таких было только 27%. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Опрос 1198 сотрудников из разных отраслей показал, что 38% планируют внедрить ИИ, а 14% не собираются этого делать, что ниже 21% в прошлом году. Таким образом, 86% россиян либо уже работают с ИИ, либо намерены начать.

Директор РШУ Анастасия Боровская отметила, что нейросеть не замещает специалиста, а меняет характер работы. Она подчеркнула, что ключевым навыком становится умение задавать нейросетям задачи и оценивать результаты.

Основное применение ИИ — коммуникации (55% используют для текстов), саморазвитие (48% для обучения и анализа), автоматизация рутины (44%), создание визуального контента (42%) и написание коммерческих текстов (40%). Реже ИИ применяют для анализа данных (34%), обучения персонала (25%) и стратегического планирования (22%).

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Подавляющее большинство (81%) видят в ИИ карьерные перспективы, особенно в дизайне (70%), маркетинге и PR (66%), а также в ИТ (60%). ИИ помогает дизайнерам генерировать идеи, маркетологам — анализировать аудиторию, а ИТ-специалистам — автоматизировать тестирование и работу с данными. Технологии также востребованы в HR (39%), клиентском сервисе (36%), менеджменте (33%) и финансах (27%).