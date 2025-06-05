Более половины (56%) россиян ежедневно читают комментарии в интернете, следует из исследования центра Feedback. Компании могут использовать это как инструмент «очеловечения» бренда. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Основными платформами, на которых пользователи активно читают и пишут комментарии, являются Telegram (47%), «ВКонтакте» (46%) и YouTube (32%).

Главные мотивы чтения комментариев — поиск отзывов (66%), полезной информации (61%) и практических советов (54%). Пишут комментарии чаще всего, чтобы опровергнуть ложь (51%) или указать на несправедливость (42%), при этом 40% россиян предпочитают оставлять позитивные сообщения.

Авторы исследования также проанализировали поколенческие особенности. Так, молодежь более склонна доверять комментариям (45% среди зумеров от 14 до 25 лет), чем старшие поколения (35% среди X) — такие комментарии помогают в принятии решения о покупке товара.

При этом поколение X (42–61 лет) чаще всего читает и пишет отзывы при покупке товаров (39%), но демонстрирует высокую осторожность, сомневаясь в излишне позитивных или негативных комментариях (около 30% не доверяют чужим комментариям из-за тональности). Миллениалы (26-41 год) часто читают и находят полезной информацию на маркетплейсах (73%).

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Центр также пообщался с SMM-менеджером сервиса по поиску и бронированию авиабилетов «Авиасейлс» Александром Камышниковым. Эта компания одной из первых начала оставлять комментарии под постами пользователей и других брендов.

«Когда крупный бренд хихикает над тем же тиктоком что и ты — это немного „очеловечивает“ бренд, ты проникаешься к нему эмпатией. Мы постоянно ищем новые каналы коммуникаций с нашей аудиторией и начали активно заходить в комменты, потому что увидели в этом живой и не занятый на тот момент канал общения», — рассказал Камышников.

По его словам, лучший результат достигается, когда комментарий «уходит в свободное плавание», то есть «на него снимают реакции, он расходится на мемы, начинает жить своей жизнью — и становится полноценным элементом UGC-контента (материалы, которые создают пользователи о бренде или продукте, а не сама компания — „Инк“)».

В опросе методом онлайн-анкетирования приняли участие 6063 человек по всей России.