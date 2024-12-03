Аналитики сервиса «Едадил» изучили данные по продажам в «черную пятницу». Она стала для россиян не только временем выгодного шоппинга, но и началом подготовки к Новому году. За период распродажи россияне потратили на 8% больше, чем в аналогичный период предыдущего месяца. При этом спрос на дорогие товары вырос на 11%. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Согласно результатам исследования, лидером роста стала категория «Подарки», которая выросла на 69%. За ней следуют «Электроника» (+13%) и «Косметика и гигиена» (+10%).

Также спрос на продукты питания и товары для спорта и отдыха увеличился на 8% и 7% соответственно. Самыми популярными в период распродаж стали новогодние товары.

Больше всего увеличились продажи праздничной посуды (+400%). На 55% вырос интерес к сувенирам, на 44% — к карнавальным костюмам. Россияне также активно закупали консервы для новогоднего стола. Продажи грибных консервов увеличились на 51%, фруктовых — на 37%, а овощных — на 33%. Спрос на игристые вина вырос на 42%.

В период «черной пятницы» россияне также интересовались товарами для зимнего досуга. Продажи санок выросли в 3,5 раза, настольных игр — втрое. При этом, на 64% увеличился спрос на солнцезащитные средства, что может говорить о планах отправиться в теплые страны.

Исследование показало, что самыми активными покупателями на распродаже стали женщины — на них пришлись 60% всех покупок. Чаще всего они приобретали товары для дома, игрушки, уходовую косметику, одежду и обувь. Мужчины также интересовались игрушками и товарами для дома, кроме этого, активно покупали электронику и мелкую бытовую технику.

Основные покупатели — в возрасте от 25 до 44 лет, 61% всех покупок. Они чаще всего приобретали игрушки, товары для дома, корм и аксессуары для собак, а также кондитерские изделия.

Еще 27% покупок совершили россияне старше 45 лет — они выбирали в основном товары для дома, игрушки и молочные продукты. Молодые люди от 18 до 24 лет составили всего 5% покупателей — они отдавали предпочтение игрушкам, товарам для дома, а также телефонам и планшетам.

Топ-10 регионов по росту продаж в «черную пятницу»:

Южный федеральный округ +440%;

Владимирская область +175%;

Приволжский федеральный округ +104%;

Тюменская область +71%;

Калужская область +50%;

Республика Ингушетия +42%;

Уральский федеральный округ +41%;

Центральный федеральный округ +40%;

Чукотский автономный округ +34%;

Ненецкий автономный округ +24%.

Ранее «Руспродсоюз» выяснил, что продукты для новогоднего стола за год подорожали на 11,4%. Сильнее всего из новогодней продуктовой корзины подорожал картофель. Цена на него увеличилась сразу на 65%, с 27,8 руб. до 46 руб. за килограмм. Шампанское выросло в цене чуть больше чем на 10%.