В 2026 году владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) столкнулись с одновременным снижением выплат маркетплейсов и ростом операционных затрат. О сокращении агентского вознаграждения сообщили 51% участников опроса Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) против 25% годом ранее. Исследование ассоциация подготовила совместно с Финансовым университетом при правительстве России, его результаты изучили «Ведомости».

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Медианное вознаграждение одного ПВЗ за месяц составило 185 000 руб. — на 15 000 руб. меньше, чем в 2025 году. Медианная динамика выплат также изменилась: после роста на 16% годом ранее показатель в 2026-м снизился на 5%. В сопоставимой выборке из 64 анкет выплаты уменьшились с 226 200 до 200 000 руб.

Расходы владельцев росли по всем основным статьям. Оплата смен подорожала на 20%, аренда и коммунальные услуги — на 17%, штрафы маркетплейсов — на 12%. Ежемесячные затраты на одну точку АУРЭК оценивает в 188 300 руб., включая 105 300 руб. на зарплаты с налогами, 50 000 руб. на аренду, 14 000 руб. на административные функции и 19 000 руб. на коммунальные услуги, интернет и безопасность.

Выводы основаны на опросе 108 владельцев 436 пунктов по всей России. В отдельной модели АУРЭК оценила доходность точки с оборотом заказов 4,08 млн руб. в месяц и комиссией 5,5%: вознаграждение составило бы 224 200 руб., а после налогов и расходов у владельца осталось бы около 22 500 руб. Расчетная рентабельность — 10,7%; это пример экономики одного ПВЗ, а не средний результат опрошенных.

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Ассоциация связывает снижение выплат с ростом конкуренции, прежде всего в крупных городах, где пункты открываются рядом друг с другом. В качестве альтернативы она рассматривает мультибрендовую модель: выдача заказов нескольких маркетплейсов в одной точке позволяет получать вознаграждение от разных площадок при близких затратах на аренду и персонал. К ноябрю 2026 года у Ozon было более 94 000 ПВЗ, у Wildberries — около 98 000.

Маркетплейсы приводят противоположные данные. Ozon сообщил, что за девять месяцев 2026 года медианное вознаграждение партнерских пунктов выросло на 20% год к году. Wildberries усомнилась в корректности выводов АУРЭК без раскрытия подробностей выборки и методологии. По данным компании, выплаты за выдачу товаров с начала года увеличились на 13%, средняя чистая прибыль ПВЗ составляет 50 000 руб. в месяц, а окупаемость занимает около шести месяцев.

Председатель совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров считает, что в миллионниках рынок монобрендовых точек перенасыщен: новые ПВЗ перераспределяют существующий поток заказов. В небольших городах плотность пунктов ниже, а расходы на их содержание могут быть до десяти раз меньше. В таких условиях самостоятельный ПВЗ одной площадки становится менее привлекательным бизнесом, полагает эксперт.

Расширение мультибрендовой модели, по словам Федорова, сдерживают сами маркетплейсы. В частности, Ozon доплачивает 0,6 процентного пункта к вознаграждению партнерам, которые не выдают заказы конкурентов. Эксперт предлагает проверить, не ограничивает ли такая практика конкуренцию. Партнер Data Insight Федор Вирин также отмечает зависимость экономики ПВЗ от плотности населения: в небольших городах клиентского потока может не хватить для нескольких точек на одной территории.

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