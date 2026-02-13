Каждый раз, когда пользователь просит нейросеть написать пост или сгенерировать картинку, в дата-центре происходит неочевидное: серверы, работающие на пределе мощностей, охлаждают питьевой водой. Около полулитра уходит на один текстовый запрос, рассказал эксперт Иван Будник.

Conny Schneider/Unsplash

По его словам, энергопотребление генеративных сетей кратно выше традиционных цифровых сервисов. Текстовый запрос к нейросети требует в десять раз больше электричества, чем обычный поиск в Google. Генерация одного изображения сжигает объем энергии, достаточный для половины зарядки смартфона. Если же пользователь задает ИИ абстрактный или философский вопрос, расходы взлетают в 50 раз.

Но главный скрытый ресурс — вода. Для охлаждения серверов используется исключительно питьевая вода: техническая быстро засоряет трубы и повреждает оборудование, отмечает Будник. Один средний дата-центр ежесуточно «выпивает» миллион литров — столько же потребляет город с населением 50 тыс. человек. К 2027 году мировая ИИ-индустрия израсходует 6,6 трлн литров пресной воды. Восемьдесят процентов этого объема уйдут безвозвратно через испарение.

При этом две трети новых дата-центров строят в регионах, где воды и так не хватает, — Аризона (США), северные провинции Китая. Компании ориентируются на стоимость земли и налоговые преференции, а не на доступность природных ресурсов, говорит эксперт.

Разные страны выбирают разные стратегии. США делают ставку на саморегулирование рынка. Google, Microsoft и Amazon декларируют цели по нулевому углеродному следу к 2030 году, однако их выбросы продолжают расти. У Google — плюс 50% за пять лет, у Microsoft — плюс 29%. К концу десятилетия дата-центры США будут потреблять 9% всей электроэнергии страны.

Китай пошел по пути госрегулирования. Проект «Восточные данные — западные вычисления» переносит мощности из густонаселенных прибрежных городов в холодные северные регионы. Там ниже затраты на охлаждение и больше доступных возобновляемых источников.

Россия использует природные преимущества. В частности, Яндекс демонстрирует коэффициент энергоэффективности 1,09 при среднемировом 1,56. Это значит, что на охлаждение и освещение уходит на 84% меньше вспомогательной энергии. Технология фрикулинга позволяет охлаждать серверы уличным воздухом без использования воды и химикатов. Yandex Cloud в первой половине 2025 года нарастил выручку на 46%.

По словам Будника, проблема не в самом искусственном интеллекте, а в модели его потребления. Классический поисковик извлекает готовую информацию из индекса. Генеративный ИИ каждый раз синтезирует ответ заново, задействуя триллионы параметров. Это разгоняет GPU до критических температур, требует мгновенного охлаждения, ускоряет износ оборудования и множит электронные отходы.

По прогнозам, к 2030 году дата-центры будут забирать 3−4% всей электроэнергии на планете. Объем электронных отходов от ИИ-индустрии достигнет 16 млн тонн. При этом технологии искусственного интеллекта способны сократить глобальные выбросы к 2035 году за счет оптимизации энергосистем и управления ресурсами. Но для этого необходимо перестать относиться к ИИ как к бесплатному безлимитному ресурсу, напомнил Будник. Каждый запрос имеет цену, и платит ее планета.

