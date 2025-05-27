Международная сеть ресторанов быстрого питания KFC объявила о масштабной инвестиционной программе объемом $2 млрд, которая будет реализована в Великобритании и Ирландии в течение ближайших пяти лет. Согласно официальному заявлению компании, эти инвестиции позволят создать более 7 тыс. новых рабочих мест как непосредственно в ресторанах сети, так и у партнеров по поставкам.

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В настоящее время KFC располагает более чем 1 тыс. заведений на территории Великобритании и Ирландии, где трудится около 30 тыс. сотрудников. В рамках новой стратегии развития компания намерена расширить свою сеть еще на 500 ресторанов в течение следующего десятилетия.

Финансовые вложения будут распределены следующим образом: около $630 млн направят на открытие новых точек питания и модернизацию 200 существующих заведений, а $790 млн инвестируют в создание новых рабочих мест и развитие персонала.

Аналитики KFC отмечают устойчивый рост популярности жареной курицы на британском рынке, текущая емкость которого оценивается в $4,2 млрд. По прогнозам компании, потребительский спрос на продукцию в этом сегменте будет по-прежнему опережать другие категории ресторанов быстрого питания, что создает благоприятные условия для дальнейшей экспансии.