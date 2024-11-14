Миллионы клиентов американского ретейлера Hot Topic получили сообщения о том, что их личные данные были похищены во время октябрьской кибератаки. Компания, имеющая более 640 магазинов по всей территории США, пока не подтвердила факт взлома.

Служба оповещения о взломе Have I Been Pwned (HIBP) предупредила 57 млн клиентов Hot Topic, что их личные данные были скомпрометированы. Похищенная информация включает в себя даты рождения, адреса электронной почты и физические адреса, а также номера телефонов и информацию о покупках. Также были украдены частичные сведения о кредитных картах, включая их тип, сроки действия и последние четыре цифры номера.

По данным HIBP, взлом произошел 19 октября. Через 2 дня о нем заявил пользователь под ником «Satanic». В сообщении на форуме BreachForums он утверждал, что похитил 350 млн пользовательских записей Hot Topic и связанных с ней брендов Box Lunch и Torrid.

Согласно отчету компании Hudson Rock, которая специализируется на кибербезопасности, хакер сначала попытался продать базу данных за $20 тыс. Он также потребовал от компании выкуп в размере $100 тыс. за удаление информации.

Месяц назад второй в мире платежный гигант MoneyGram также сообщал о хакерской атаке. В заявлении компании говорится, что третья сторона «получила доступ и похитила» информацию о клиентах, а также данные об их транзакциях. MoneyGram утверждает, что ежегодно обслуживает более 50 млн человек в более чем 200 странах, однако не сообщила сколько клиентов могло пострадать от действий злоумышленников.

Ранее японский гигант электроники Casio заявил, что подвергся кибератаке, но не сразу раскрыла природу инцидента, который вызвало неуказанное «системное нарушение» во всей компании. Хакеры получили доступ к «информации о некоторых клиентах». Компания исключила возможность утечки данных кредитной карты и заявила, что ее сервисы Casio ID и ClassPad не пострадали от взлома. К каким типам данных был получен доступ и сколько человек пострадали не сообщалось.