Медиахолдинг «МТС Медиа», управляющий развлекательными сервисами экосистемы Erion (бывшая МТС), объявил о масштабной трансформации. С декабря компания будет работать под новым именем — «ON Медиа», а ребрендинг затронет как потребительские сервисы, так и производственные и B2B-активы. Подробности — в распоряжении «Инка».

Пресс-служба ON Медиа

С 4 декабря онлайн-кинотеатр KION официально станет называться «КИОН», что, по словам компании, должно упростить коммуникацию с пользователями. Одновременно холдинг запускает единую подписку «КИОН Топ», в которую войдут видеосервис, музыкальная платформа «КИОН Музыка» и часть каталога книжного сервиса «КИОН Строки».

Музыкальный сервис «МТС Музыка» также сменит название на «КИОН Музыка» — ребрендинг происходит на фоне технических обновлений, внедренных в 2025 году. Как рассказали в холдинге, в 2026-м сервис поставит перед собой «более амбициозные задачи», а переименование призвано объединить продукты в единую экосистему.

Книжный сервис «Строки» также получит новое имя — «КИОН Строки». В текущем году платформа запустила раздел с покупкой книг, расширила партнерства и добавила поддержку расширенного формата EPUB3, включая анимацию и аудио внутри текста.

Изменения затронут и производственные подразделения

В B2B-направлениях также происходит переформатирование.

— продюсерский центр KIONFILM станет «ON Студией»;

— музыкальная компания «МТС Лейбл» — «ON Лейблом»;

— производство офлайн-мероприятий сосредоточится в новом центре «ON Шоу».

Продажа билетов будет консолидирована в Ticketland, а в экосистеме продолжат работать билетные технологии «Базис» и Ticketscloud, а также сервис бронирования и заказа еды Bartello.

Генеральный директор «ON Медиа» Софья Митрофанова объясняет выбор бренда стремлением подчеркнуть обновление всей структуры:

«ON — это символ включения и начала нового. Мы трансформируем бизнес, объединяя онлайн- и офлайн-развлечения, и хотим сохранить фокус на эмоциях и впечатлениях, которые получает пользователь».

«МТС Медиа» создана в феврале 2024 года на базе развлекательных активов экосистемы МТС: онлайн-кинотеатра KION, «МТС Музыки», сервиса «Строки», МТС Лейбла, Ticketland, Ticketscloud, Bartello и сети концертных площадок. Компания занимается также продюсированием концертов, выставок, мюзиклов и других мероприятий.

Ребрендинг в «ON Медиа» завершит консолидацию медиасервисов, которая началась в 2024–2025 годах, и создаст единый набор продуктов под брендом «КИОН» для пользователей и «ON» — для профессиональных и производственных проектов.