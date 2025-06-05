Компания Kepler Robotics из Шанхая продемонстрировала своего последнего человекоподобного робота K2 Bumblebee (с англ. «Шмель») на Международной конференции IEEE по робототехнике и автоматизации (ICRA) 2025 в Атланте. Робот K2 приветствовал посетителей естественными жестами, автономно передвигался по выставочному залу и взаимодействовал с другими роботизированными системами. Многие выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с ним.

K2 Bumblebee специально разработан для промышленного использования. Его рост составляет 175 см, вес – 75 кг. Робот обладает 52 степенями свободы и более чем 80 встроенными датчиками. Вычислительная мощность бортового компьютера достигает 100 TOPS (триллионов операций в секунду), что позволяет ему автономно выполнять длинные последовательности задач в реальном мире. Важной особенностью являются запатентованные планетарные ролико-винтовые приводы, которые придают роботу плавность движений и снижают энергопотребление.

Одной из ключевых характеристик K2 является его энергоэффективность и грузоподемность. Благодаря почти нулевому статическому энергопотреблению, робот может работать до восьми часов на одном заряде. Зарядка машины до 100% занимает около часа. Новая архитектура и усовершенствованная система привода позволяют K2 поднимать до 15 кг одной рукой и до 30 кг обеими руками. Запатентованные роторные приводы обеспечивают точность до миллиметра для выполнения тонких моторных задач.

Kepler Robotics позиционирует K2 как экономически выгодное решение для промышленности. Базовая модель K2 Bumblebee будет стоить $30 тысяч и, по данным компании, два таких андроида могут выполнять работу 3 человек за то же время. Более 80% основных компонентов робота разрабатываются и производятся внутри компании, что снижает затраты и повышает устойчивость цепочки поставок.

Генеральный директор Kepler Humanoid Robot, Дебо Ху, подчеркнул, что основной задачей для сектора человекоподобных роботов является достижение полного цикла коммерческой ценности, и промышленные среды представляют собой наиболее ясный путь к краткосрочному внедрению.