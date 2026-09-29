Китай расширил ограничения на зарубежные поездки для ключевых специалистов по искусственному интеллекту в частных компаниях и распространил их на семьи отдельных руководителей. По данным Bloomberg, супругам и детям топ-менеджеров в сфере ИИ и производства чипов теперь требуется одобрение властей даже для коротких поездок за границу. Меры призваны не допустить утечки в США критически важных технологий, знаний и информации.

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Государственные ведомства недавно начали уведомлять о новых ограничениях тех, кого они затрагивают. В их числе известные основатели стартапов и руководители стратегически важных компаний в связанных с ИИ отраслях, рассказали собеседники Bloomberg. Их работа, по оценке властей, имеет критическое значение для государственной безопасности.

Два источника сообщили, что несколько человек уже получили уведомления о необходимости согласовывать поездки членов семьи. Пока неясно, распространяется ли это требование на семьи всех специалистов, которые уже подпадают под ограничения.

Ограничения на зарубежные поездки для ведущих специалистов частных компаний, включая Alibaba и DeepSeek, начали вводить в этом году — Bloomberg сообщал об этом в мае. Полного запрета на выезд нет: специалистам требуется получать разрешение властей перед поездками за границу. Расширение требований на семьи может еще сильнее ограничить мобильность работников отрасли, которая и без того находится под жестким государственным контролем.

Отдельно с 15 сентября в Китае действуют новые правила, расширяющие основания для запрета на выезд из страны. Они охватывают случаи от уголовных расследований до возможных угроз промышленной и технологической безопасности.

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Власти намерены и дальше добавлять людей в список в зависимости от их значимости для страны, сообщили источники. Для ключевых сотрудников государственного сектора подобные ограничения действуют уже давно: они затрагивают известных университетских исследователей, специалистов ядерной отрасли и руководителей госкомпаний, а также членов их семей.

Теперь ограничения распространяют и на частный сектор: ведущих специалистов в области ИИ и других технологий власти рассматривают как стратегический ресурс второй экономики мира. Значительная часть нынешнего пула высококвалифицированных ИИ-специалистов в Китае сформировалась после выхода ChatGPT и сосредоточена в технологических гигантах и частных стартапах.

Опасения Пекина по поводу утечки технологий и кадров усилились после сделки Meta Platforms* по покупке созданного китайскими предпринимателями ИИ-стартапа Manus за $2 млрд. В апреле власти КНР потребовали отменить сделку, сославшись на требования национальной безопасности. Китай также ужесточил контроль за американскими инвестициями в чувствительные технологические компании.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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