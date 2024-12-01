Падение курса рубля побудило некоторых китайских экспортеров временно отказаться от продаж на российских маркетплейсах. По данным издания The South China Morning Post, решение связано с ожиданием дальнейшей девальвации рубля, снижением прибыли из-за колебаний обменного курса, а также сокращением количества заказов из-за роста цен в России.

«Продолжающееся снижение курса рубля несет серьезные убытки китайским экспортерам», — заявил основатель бизнес-платформы Waimaojia Энди Го. По его словам, текущий курс рубля влияет на рост цен в России, снижая привлекательность китайских товаров, и сокращая объем заказов.

По данным издания, на таких платформах, как Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет», сегодня работает около 150 тыс. китайских экспортеров, количество которых продолжает расти. Опрошенный изданием торговец Джордан Си подчеркнул, что российские потребители обладают покупательной способностью, но также он упомянул о растущих расходах.

«Сейчас девальвация рубля настолько пугает, а количество возвратов товаров настолько велико, как и расходы на логистику, что многим китайским торговцам приходится отказываться от возврата товаров в Китай, и мы теряем много денег»,— сказал он.

Пэн Бяо, специалист по цепочке поставок одежды, подчеркнул, что из-за растущих рисков некоторые продавцы предпочитают занять выжидательную позицию. «Немногие хотят отказаться от российского рынка, но нынешние риски заставляют нас сомневаться. Это настоящая дилемма»,— сказал господин Бяо.

Ранее продавцы высказали недовольство из-за маркетинговых стратегий маркетплейсов. Дело в том, что при отказе от участия в автоматических акциях их товар лишается продвижения. Селлеры настаивают, что это нарушение, и через отраслевую ассоциацию просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разобраться в ситуации. Однако юристы полагают, что ФАС больше беспокоит завышение цен.