Продавцы высказали недовольство из-за маркетинговых стратегий маркетплейсов. Дело в том, что при отказе от участия в автоматических акциях их товар лишается продвижения. Селлеры настаивают, что это нарушение, и через отраслевую ассоциацию просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разобраться в ситуации. Однако юристы полагают, что ФАС больше беспокоит завышение цен.

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых выслал письмо главе Федеральной антимонопольной службы РФ Максиму Шаскольскому с просьбой рассмотреть автоматические акции маркетплейсов на предмет нарушения закона о защите конкуренции. В ФАС подтвердили получение обращения, которое будет рассмотрено в установленном порядке.

В письме сказано, что в случае отказа селлеров участвовать в автоакциях их товар не продвигается, так как при ранжировании предложений на площадке приоритет отдается продукции по низким ценам. Более того, из-за такой практики, получившей широкое распространение, потребители отказываются покупать продукцию по рыночной стоимости в других каналах.

Эта ситуация вынуждает небольших селлеров покидать маркетплейсы. В свою очередь, это может привести к переходу торговли на таких площадках в руки крупных продавцов и возможной монополизации, считает Молодых.

Во избежание подобного развития ситуации он предлагает законодательно ограничить вмешательство маркетплейсов в ценообразование на товары, в том числе через скидки за свой счет.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что акции и распродажи, наоборот, стимулируют спрос на платформах. По его словам, продажи в таких случаях растут у всех продавцов вне зависимости, участвуют они в акции или нет. А сложившаяся конкуренция между участниками рынка является его главным драйвером.

Генеральный директор сервиса для предпринимателей «МойСклад» Аскар Рахимбердиев говорит, что маркетплейсы заставляют продавцов демпинговать, что усложняет работу небольшим селлерам. Многие из них в результате банкротятся, а некоторым даже приходится оставлять свой товар маркетплейсам, что более выгодно, чем самостоятельно вывозить товар со складов.

Член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников отметил, что увеличение издержек, таких как повышение тарифов за хранение товара, штрафы и подорожание логистики, подталкивает к уходу небольших и усилению крупных игроков.

По итогам девяти месяцев 2024 года количество зарегистрированных на всех российских маркетплейсах продавцов выросло на 17%, в то время как годом ранее прирост составлял 38%, подсчитал ранее сервис «Точка Маркетплейсы». Тогда аналитики компании связывали это с ростом конкуренции на площадках.

Юрист адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев утверждает, что манипуляцию ценами на товар посредством введения акционных предложений можно квалифицировать как нарушение антимонопольного законодательства, поскольку это может привести к установлению низкой стоимости на продукцию, что приведет к сокращению числа продавцов.

При этом дел по установлению монопольно низких цен не так много по сравнению с делами, связанными с завышением стоимости, отмечает партнер юркомпании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Надия Гореславская. Но регулятор может инициировать проверку маркетплейсов, если у ФАС накопится критическая масса таких обращений.

Как сообщалось ранее, объем рынка рекламы на сайтах маркетплейсов в 2023 году достиг 163,5 млрд руб., увеличившись более чем втрое. В профильном комитете АРИР считают, что к концу 2024 года этот показатель может вырасти до 285 млрд руб. При этом количество внешних рекламодателей, не продающих товары в онлайн-магазине, увеличилось в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.