Китай продолжает либерализацию своей экономики, снижая барьеры для иностранных инвесторов, сообщает «Рейтер». Страна сократила «негативный список» отраслей, где деятельность зарубежных инвесторов ограничена или запрещена. В результате число таких сфер уменьшилось со 117 до 106.

Фото: Unsplash

«Негативный список» был введен в 2018 году. Обновленная версия снижает «порог входа» и повышает «жизнеспособность рынка».

Либерализация затронула производство телепрограмм, телекоммуникационные услуги, онлайн-сервисы для фармацевтики и медицинских изделий, использование радиоактивных препаратов в медицине и импорт семян лесных культур.

Местным властям также рекомендовано расширить доступ к транспорту, логистике, экспедированию грузов и аренде автомобилей.

Читать также Китай пригрозил контрмерами странам, заключающим сделки с США в ущерб его интересам

В феврале 2025 года Китай анонсировал планы по дальнейшему снятию инвестиционных барьеров, и обновленный список стал частью стратегии. Этот шаг призван стимулировать экономический рост в условиях внутренних проблем и внешних торговых угроз.