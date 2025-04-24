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Китай снизит барьеры для иностранных инвесторов на фоне экономических вызовов

Китай снизит барьеры для иностранных инвесторов на фоне экономических вызовов

Китай продолжает либерализацию своей экономики, снижая барьеры для иностранных инвесторов, сообщает «Рейтер». Страна сократила «негативный список» отраслей, где деятельность зарубежных инвесторов ограничена или запрещена. В результате число таких сфер уменьшилось со 117 до 106.

Фото: Unsplash

«Негативный список» был введен в 2018 году. Обновленная версия снижает «порог входа» и повышает «жизнеспособность рынка».

Либерализация затронула производство телепрограмм, телекоммуникационные услуги, онлайн-сервисы для фармацевтики и медицинских изделий, использование радиоактивных препаратов в медицине и импорт семян лесных культур.

Местным властям также рекомендовано расширить доступ к транспорту, логистике, экспедированию грузов и аренде автомобилей.

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В феврале 2025 года Китай анонсировал планы по дальнейшему снятию инвестиционных барьеров, и обновленный список стал частью стратегии. Этот шаг призван стимулировать экономический рост в условиях внутренних проблем и внешних торговых угроз.

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