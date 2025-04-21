Китай пообещал ввести контрмеры против стран, которые попытаются смягчить эффект от новых пошлин Трампа за счет заключения сделки с Вашингтоном в ущерб интересам Пекина. Представитель Министерства коммерции КНР предупредил, что стремиться извлечь временную выгоду за счет других — «все равно что просить у тигра его шкуру».

Ранее стало известно, что правительство США в обмен на снижение пошлин потребует более чем от 70 стран запретить транзит товаров из Китая и не допускать размещение китайских компаний на своих территориях. Китай предупредил своих торговых партнеров, что введет ответные меры против тех стран, которые заключат сделки с Вашингтоном в ущерб интересам Пекина.

«Китай решительно выступает против того, чтобы какая-либо сторона заключала сделку в ущерб интересам Китая. Если возникнет такая ситуация, Китай не смирится с этим и решительно примет ответные контрмеры», — заявил представитель китайского министерства.

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Тарифные войны привели к тому, что авиалайнер Boeing 737 MAX, предназначенный для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, вернулся из Китая в международный аэропорт округа Кинг в Сиэтле. Перевозчик отказался от покупки, потому что его предполагаемая цена в $55 млн после введения пошлин увеличилась на 125%.