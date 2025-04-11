Китай повысит пошлины на американские товары до 125% с 12 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайское министерство финансов. Там отметили, что Пекин проигнорирует дальнейшее возможное повышение ставки Вашингтоном, так как «американские товары больше не пользуются спросом в Китае при нынешних пошлинах».

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Министерство торговли Китая отдельно заявило, что неоднократное применение Вашингтоном чрезмерно высоких пошлин превратилось в игру с цифрами — экономически бессмысленную и демонстрирующую использование сборов в качестве инструмента для запугивания и принуждения. «Это стало шуткой», — добавили там.



В среду, 9 апреля, президент США Дональд Трамп ввел пошлины на китайский импорт в размере 125%. На следующий день в Белом доме сообщили, что с учетом установленных в феврале 20-процентных пошлин общая ставка для Китая составляет 145%.

С 10 апреля Пекин также начал взимать сбор в 84% с американской импортной продукции. Страна также ввела экспортный контроль в отношении нескольких компаний из США, для них теперь действуют ограничения на ведение бизнеса в Китае или с китайскими контрагентами.

Стоит отметить, что напряженность между странами вышла за рамки торговых отношений. Так, Китай собирается ограничить импорт голливудских фильмов. Пекин также предостерег своих граждан от поездок в США и предупредил студентов о рисках для безопасности, связанных с обучением в «некоторых американских штатах».