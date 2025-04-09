С 9 апреля должны были начать действовать повышенные пошлины президента США Дональда Трампа в отношении более чем 180 государств, у которых профицит в торговле с Соединенными Штатами. Однако хозяин Белого дома внезапно частично поставил решение на паузу. Как на новые пошлины отреагировали основные партнеры и конкуренты США, что происходит на фондовом и нефтяном рынках и кто не согласен с мерами в команде Трампа — в материале «Инк.».

Фото: Unsplash

В начале апреля Трамп объявил о введении масштабных пошлин на все импортируемые товары. США решили ввести их в два этапа.

Первый — базовая ставка. С 5 апреля начали действовать 10-процентные пошлины на импорт из всех стран без исключения.

Второй — дополнительные пошлины. С 9 апреля вступила в силу повышенная ставка для государств, у которых профицит в торговле с США. Размер пошлин варьируется от 20% для стран Европейского союза и до 50% для Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. В список попали даже необитаемые острова у Антарктиды. Однако в нем не оказалось России, так как, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, американские санкции уже «препятствуют какой-либо значимой торговле» между странами.

США новыми пошлинами начнут «экономическую ядерную войну» со всеми странами мира, отреагировал на решение Трампа глава хедж-фонда Pershing Square Capital Management, миллиардер Билл Экман.

Китай «будет бороться до конца»

После инаугурации 20 января Трамп начал критиковать Китай за то, что он недостаточно эффективно борется с поставками в США прекурсоров для производства фентанила — наркотика, спровоцировавшего в Соединенных Штатов эпидемию.

В результате республиканец ввел 10-процентные пошлины на все статьи китайского импорта, а затем удвоил их. Пекин тогда ответил пошлинами в 10 или 15% на некоторые американские товары, в том числе нефть, уголь и СПГ.

В апреле Трамп ввел против Китая дополнительную пошлину в 34%, а Пекин ответил аналогично. На это Трамп увеличил тарифы еще на 50%, после чего Пекин заявил, что «будет бороться до конца», и также повысил пошлины на 50%.

В результате с 9 апреля на китайские товары, ввозимые в США, действует пошлина в 104%, а с 10 апреля Китай начнет взимать сбор в 84% с американской импортной продукции.

Пекин же еще до этого перерыва ввел экспортный контроль в отношении 12 американских компаний, и добавил еще шесть в список «ненадежных субъектов», в отношении которых действуют ограничения на ведение бизнеса в Китае или с китайскими компаниями.

Фото: Unsplash

По словам Трампа, объявленные им 104-процентные пошлины на импорт китайских товаров останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном. Министр финансов США Скотт Бессент также допустил делистинг китайских акций с американских бирж.

Пекин, в свою очередь, призвал США «немедленно исправить ошибочную практику, отменить все односторонние пошлины в отношении Китая и на основе взаимного уважения урегулировать разногласия через равноправный диалог».

Вечером 9 апреля (по московскому времени) глава американской администрации объявил в своей соцсети Truth Social, что «из-за отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам», он повышает пошлины для этой страны до 125%. И тут же, в том же сообщении, Трамп добавил, что ставит на паузу вступление в силу пошлин на срок до 90 дней и устанавливает «существенно сниженные взаимные пошлины в течение этого периода в размере 10%». Он отметил, что более 75 стран вызвали представителей Соединенных Штатов для разъяснения ситуации с решениями Трампа и не ввели пока что никаких ответных требований, поэтому он решил перенести срок вступления в силу новых платежей.

Премьер Италии попробует восстановить диалог между ЕС и США

С 12 марта в США начали действовать 25-процентные пошлины на сталь и алюминий из ЕС, а с 3 апреля — такой же тариф на автомобили, произведенные за пределами Соединенных Штатов. В результате некоторые европейские автопроизводители, в частности Audi, приостановили отгрузку своих машин в США. Кроме того, с 9 апреля должны были вступить в силу пошлины Трампа в 20% почти на все товары из ЕС.

В ответ страны Европейского союза 9 апреля приняли «ребалансирующие» пошлины на американские товары на €22 млрд. Сбором от 10 до 25% будет облагаться ряд позиций, включая табак, мотоциклы, мясо птицы, сталь и алюминий. Решение не поддержала только Венгрия.

Первый пакет европейских пошлин вступит в силу 15 апреля, а вторая часть начнет действовать с 16 мая. Импортные пошлины на некоторые другие товары, в том числе на соевые бобы и орехи, вступят в силу 1 декабря.

Фото: Unsplash

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что 17 апреля приедет с визитом в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом введенные им пошлины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вскоре заявила, что Мелони способна посодействовать восстановлению диалога между ЕС и США. Так, итальянский премьер была единственным европейским лидером, который присутствовал на инаугурации Трампа. Республиканец также принимал ее в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Кроме того, Мелони рассказывала о дружбе с американским бизнесменом, куратором Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илоном Маском.

Что происходит с акциями и нефтью

Сразу после объявления Трампом пошлин начался обвал на фондовом рынке. Так, снижение показали основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже — S& P 500, Dow Jones и Nasdaq. Они завершили в минусе четыре сессии подряд (3–4 апреля, 7–8 апреля). Также падение наблюдается на фондовых рынках Азии и Европы.

Почти на четверть (23%) снизилась стоимость акций Apple, что позволило Microsoft вновь стать самой дорогой компанией мира. Так, капитализация создателя Windows составляет $2,64 трлн, а производителя iPhone — $2,59 трлн. До обвала фондового рынка стоимость каждой из этих компаний, а также Nvidia, превышала $3 трлн.

Читать также Microsoft обогнала Apple и вновь стала самой дорогой компанией мира

Обрушился и российский рынок акций. Индекс Мосбиржи 9 апреля снизился более чем на 5% — до 2599,1 пункта. Таким образом, бенчмарк обновил минимум с 20 декабря прошлого года.

Еще одной причиной падения российских акций стало снижение цен на нефть. Так, стоимость июньских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже упала ниже $59 за баррель после введения Китаем ответных пошлин против США.

Зато после объявления Трампом 90-дневной паузы перед вступлением пошлин в силу курс биткоина резко вырос выше $80 тыс. Интересно, что незадолго до объявления о переносе начала пошлин Трамп в Truth Social опубликовал пост без пояснений: «THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJT», в переводе — самое время покупать.

Что происходит в команде Трампа

Многие миллиардеры и соратники Трампа подвергли критике объявленные им масштабные импортные пошлины. Богатейшие люди мира после решения республиканца потеряли миллиарды долларов.

Соучредитель американской сети магазинов стройматериалов Home Depot и давний спонсор республиканцев Кен Лангон заявил The Financial Times, что президенту США «дают плохие советы», а дополнительная 34-процентная ставка на товары из Китая — «слишком агрессивный, слишком поспешный» шаг, который не дает «шанса на серьезные переговоры».

«Бизнес — это игра на доверии. Президент теряет доверие лидеров бизнеса по всему миру», — написал Экман в соцсети Х.

Читать также WP: Маск пытался убедить Трампа пересмотреть планы по введению пошлин

Недовольство пошлинами также выразил Илон Маск. The Washington Post (WP) назвала это «самым громким разногласием между президентом и одним из его ключевых советников», который потратил почти $290 млн на поддержку Трампа и других республиканцев на выборах. Газета сообщила, что Маск лично пытался убедить Трампа отложить введение пошлин.

Незадолго до этого миллиардер выразил надежду на «ситуацию с нулевыми пошлинами» между Европой и Соединенными Штатами.

«В конце концов, я надеюсь, все придут к соглашению, что и Европа, и США должны перейти к ситуации с нулевыми пошлинами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», — сказал Маск, выступая по видеосвязи на съезде итальянской партии «Лига» во Флоренции.

Кроме того, с 5 апреля у Маска продолжается заочный спор с поддерживающим введение пошлин советником Трампа Питером Наварро. Бизнесмен назвал политика «тупым как пробка» и «настоящим идиотом».

Так Маск отреагировал на слова Наварро в интервью CNBC, где тот заявил, что Tesla не производит автомобили, а только собирает их, во многом из зарубежных запчастей. «Ему нужны дешевые иностранные детали, и мы это понимаем», — сказал советник Трампа.