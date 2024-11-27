Дональд Трамп пообещал ввести пошлины 25% на импорт товаров из Мексики и Канады и повысить ставку еще на 10% на товары из Китая. По его словам, это необходимо для попытки пресечь торговлю наркотиками и нелегальную иммиграцию. Чиновники из Канады, Мексики и Китая предупредили, что обещание избранного президента США может подорвать экономику всех четырех стран, сообщает BBC.

Международная реакция последовала на следующий день после того, как Трамп объявил о своих планах. «За этим решением последует ответ, и так далее, пока мы не поставим под угрозу наш общий бизнес», — заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что никто не победит в торговой или тарифной войне.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что разговаривал с Трампом через несколько часов после объявления и планирует провести встречу с лидерами провинций Канады, чтобы обсудить ответные меры. Он заявил, что его страна готова сотрудничать с США «конструктивным образом».

Трюдо сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом они обсуждали вопросы торговли и безопасности границ, при этом премьер-министр отметил, что число мигрантов, пересекающих канадскую границу, намного меньше по сравнению с границей США и Мексики.

Президент Мексики Шейнбаум заявила, что ни угрозы, ни пошлины не решат проблему миграции или потребления наркотиков в США. Она также предупредила, что примет ответные меры. По ее словам, Мексика предприняла шаги по борьбе с нелегальной миграцией в США. Президент также отметила, что проблема наркотиков является проблемой общественного здравоохранения и потребления в обществе отдельной страны.

Шейнбаум также подчеркнула, что американские автопроизводители производят часть деталей в Мексике и Канаде. «Если тарифы вырастут, кому это навредит? General Motors», — сказала она.

Лидеры канадских провинций заявили, что также введут пошлины на товары из США. «То, что мы продаем Соединенным Штатам, — это то, что им действительно нужно, — заявила вице-премьер Христя Фриланд. — Мы продаем им нефть, мы продаем им электроэнергию, мы продаем им критически важные минералы и металлы».

По данным США, в 2022 году импорт США из Канады составил около $437 млрд. В том же году страна стала крупнейшим рынком для американского экспорта.

Канада направляет около 75% своего общего экспорта в США. Премьер-министр Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады, Даг Форд заявил, что предложенный размер пошлин будет иметь «разрушительные последствия для работников и рабочих мест как в Канаде, так и в США».

«Сравнение нас с Мексикой — самое оскорбительное, что я когда-либо слышал», — сказал Форд. Его поддержали премьер-министры Квебека, Саскачевана и Британской Колумбии.

Между тем представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что китайско-американское торгово-экономическое сотрудничество носит взаимовыгодный характер. Он отрицал, что Китай разрешает контрабанду в США химических веществ, используемых при производстве запрещенных наркотиков, включая фентанил.

В настоящее время большая часть товаров, которые две страны продают друг другу, облагается пошлинами: 66,4% импорта США из Китая и 58,3% импорта Китая из США.

«Наша сторона отреагировала на запрос США о проверке улик по некоторым случаям и приняла меры, — сказал Лю. — Все это доказывает, что идея о сознательном допуске Китаем поставок прекурсоров фентанила в США полностью противоречит фактам и реальности».

Согласно данным The New York Times, у Пекина есть мощный инструмент для ответа на угрозу Трампа ввести новые пошлины на китайские товары. Он может начать валютную войну, что несет огромные риски как для Китая, так и для Соединенных Штатов.

Более дешевый юань сделал бы китайский экспорт менее дорогим для зарубежных покупателей, смягчив ущерб конкурентоспособности Китая от повышения пошлин. Он также мог бы частично или полностью компенсировать последствия дополнительного 10-процентного повышения.

Стратегическая девальвация китайской валюты, которая жестко контролируется центральным банком страны, может позволить Пекину перегрузить свою мощную экспортную машину. Общий объем экспорта по всем направлениям вырос почти на 12% по сравнению с прошлым годом. Китай готов к дальнейшему росту, поскольку его банки повышают объем кредитования для строительства новых заводов.

Но при этом падение юаня может поставить под угрозу экономику страны. В этом случае китайские компании и состоятельные граждане могут вывести деньги из страны, вместо того чтобы инвестировать их. Более слабый курс валюты по отношению к доллару может подорвать доверие китайской общественности, потребительские расходы и снизить цены на акции.

Экспорт в США остался высоким, несмотря на повышение пошлин 2018 и 2019 года. Китайские компании разбили поставки на мелкие партии, а также быстро увеличили экспорт в Юго-Восточную Азию и Мексику, откуда товары часто перенаправляются в США по небольшим или нулевым ставкам.

Артур Кребер, партнер Gavekal, компании, занимающейся экономическими исследованиями, сказал, что юань может упасть еще на 9%–10%, если США введут высокие пошлины на китайские товары. Это будет означать, что для покупки одного доллара потребуется около восьми юаней. Это рекордный уровень с 2006 года.

Многие другие аналитики скептически относятся к тому, что Китай потерпит столь резкое падение национальной валюты. Они прогнозируют нижний предел на уровне 7,3–7,5 юаней за доллар.

Китай уже допускал ослабление юаня во время первого президентского срока Трампа. Тогда, в 2019 году Белый дом обсуждал в качестве ответа намеренное снижение курса доллара, но американский лидер выступил против этого решения.

У Китая есть очевидный соблазн ослабить валюту до прихода Трампа к власти в качестве меры предосторожности. Однако Брэд Сетсер, бывший чиновник в администрациях Обамы и Байдена, который долгое время специализировался на валютной политике Китая, выразил сомнение, что Пекин пойдет на это. По его словам, это может спровоцировать гнев администрации Трампа и побудить его установить еще более высокие пошлины.

Фондовый рынок отреагировал на результаты выборов в США и прогноз Nvidia, самой дорогой компании в мире и одного из основных участников индекса S&P 500. Биткойн выиграл от ожиданий инвесторов, что администрация президента Дональда Трампа будет благосклонна к криптовалютам.