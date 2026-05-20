Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Россияне с обычными заграничными паспортами смогут по-прежнему въезжать в Китай без визы и находиться там до 30 дней. Такой порядок действует для туристических, деловых, транзитных и частных поездок, включая посещение родственников и друзей.

В Пекине объяснили продление желанием упростить поездки между двумя странами — от деловых визитов до частных и туристических поездок. Китайская сторона также рассчитывает продолжить работу с Россией над тем, чтобы взаимные поездки граждан стали удобнее.

О безвизе 20 мая говорил и президент России Владимир Путин на российско-китайских переговорах. По его словам, взаимная отмена виз уже заметно повлияла на туристические и гуманитарные поездки между двумя странами.

«Позитивные результаты налицо. В 2025 году в КНР прибыли более 2 млн россиян. Свыше 1 млн китайских граждан посетили Россию», — заявил Путин.

Китай запустил односторонний безвизовый режим для россиян в сентябре 2025 года — сначала в тестовом формате на год. Позднее Россия ввела аналогичный порядок для граждан КНР на основе взаимности.

