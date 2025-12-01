Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о полной отмене визового режима. Теперь документ направят на ратификацию в парламенты обеих стран для вступления в силу, пишет ТАСС.

Freepik

После ратификации граждане обоих государств получат право на безвизовый въезд, выезд, транзит и пребывание на территории страны-партнера. Соглашение устанавливает четкие временные рамки: непрерывное пребывание не может превышать 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Этот механизм, соответствующий международным нормам (например, Шенгенскому кодексу), позволяет совершать как краткосрочные туристические и деловые поездки, так и длительные визиты (например, для учебы по краткосрочным программам, волонтерства или работы над проектами).

Как отмечают эксперты, этот шаг оживит двусторонние отношения. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прогнозируют, что отмена виз может привести к двух- или трехкратному увеличению потока туристов из Саудовской Аравии в Россию уже к лету 2026 года.