Власти КНР ввели первый национальный свод правил, регулирующих создание и применение роботов-гуманоидов. Документ охватывает полный цикл производства таких машин, включая устройства с воплощенным искусственным интеллектом. Презентовали новый регламент в Пекине на ежегодном совещании по стандартизации.

Aideal Hwa/Unsplash

Разработанная система состоит из шести блоков. В них прописаны общие технические требования, нормы для вычислительных систем, работающих по принципу человеческого мозга, стандарты для конечностей и составных частей, а также для готовых изделий. Отдельные разделы посвящены правилам использования машин, вопросам безопасности и этическим нормам.

Созданием документа занимались более 120 организаций — научные учреждения, производители и промышленные заказчики. Координировал работу технический комитет при Министерстве промышленности КНР.

В комитете пояснили, что стандарты для вычислительных систем определяют характеристики «мозга» и «мозжечка» роботов. Они устанавливают порядок работы с данными, правила обучения и внедрения моделей. Требования безопасности и этики распространяются на весь срок службы устройств.

Необходимость единых правил продиктована стремительным ростом отрасли. Только в 2025 году китайские компании выпустили более 80 процентов всех человекоподобных роботов в мире — в общей сложности 16 тыс. устройств.

Прочитайте также Китайские инженеры создали робота с рекордными беговыми характеристиками

Производство активно развивается при господдержке. Предприятия переходят к коммерциализации разработок и массово внедряют их на заводах, а некоторые уже выходят на рынок домашних роботов. Все популярнее становится и аренда таких машин.

Лидером мирового рынка стала шанхайская компания AgiBot — на нее пришлось 30,4 процента всех произведенных андроидов. Чуть отстает Unitree из Ханчжоу с долей 26,4 процента. Замыкают пятерку лидеров производители из Шэньчжэня: UBTech Robotics (5,2 процента), Leju Robotics (4,9 процента) и Tesla Илона Маска (4,7 процента), которая наращивает выпуск устройств Optimus.

По прогнозам аналитиков Counterpoint Research, уже к 2027 году рынок вырастет в шесть раз и превысит 100 тыс. устройств. При этом 72 процента всех внедрений придется на логистику, производство и автомобильную промышленность. Новый свод стандартов призван обеспечить качественное развитие отрасли через единые технические требования и протоколы безопасности.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.