Китай ужесточает правила зарубежных поездок для ключевых специалистов в сфере искусственного интеллекта, работающих в частных технологических компаниях. Новые меры затрагивают разработчиков, занятых в стратегически важных направлениях, и показывают стремление Пекина усилить контроль над критическими технологиями в условиях глобальной конкуренции с США в области ИИ.

По данным источников, знакомых с ситуацией, правительственные ведомства начали вводить ограничения для сотрудников, участвующих в передовых разработках ИИ. Такие проекты власти относят к стратегически значимым для национальных интересов. В частности, специалисты должны будут получать официальное разрешение перед зарубежными поездками.

Такие меры, как отмечается, касаются специалистов из крупных частных технологических компаний, включая Alibaba Group Holding Ltd. и стартап DeepSeek, который развивает большие языковые модели и генеративный ИИ.

Пекин все чаще смотрит на ИИ-разработчиков не просто как на сотрудников частных компаний, а как на носителей стратегически важных знаний. Поэтому под контроль попадают не только инвестиции, чипы и модели, но и зарубежные поездки людей, которые работают над самыми чувствительными ИИ-проектами.

Фактически это делается для того, чтобы снизить риски утечки чувствительных разработок и усилить внутреннюю координацию в быстро растущем секторе ИИ. Для Китая эта отрасль стала одним из ключевых направлений в борьбе за экономическое и геополитическое лидерство.

