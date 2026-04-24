Китай располагает вычислительными мощностями для задач искусственного интеллекта, которые в шесть тыс. раз превышают показатели страны в международном рейтинге Top500, следует из данных Министерства промышленности и информационных технологий КНР (MIIT).

Unsplash

Суммарная производительность китайской ИИ-инфраструктуры составила 1882 эксафлопса (1,882×10¹⁸ операций с плавающей запятой в секунду). Это указывает на существование масштабного «темного пула» вычислений, недоступного западным аналитикам и регуляторам.

Рейтинг Top500, который ведет организация в Германии и который считается главным ориентиром для сравнения суперкомпьютерных мощностей, отражает лишь небольшую часть реального вычислительного потенциала Китая. Методологические различия не позволяют провести прямое сравнение, однако разрыв в шесть тыс. раз слишком велик, чтобы объяснить его только особенностями измерения.

По оценкам экспертов, Top500 традиционно недооценивает мощности стран с закрытой инфраструктурой, однако столь сильное расхождение указывает на системную проблему — ограниченную видимость китайского технологического потенциала.

Ситуацию усугубляет разная степень раскрытия данных между двумя крупнейшими ИИ-державами. США, лидирующие в Top500, не публикуют единого национального показателя вычислительных мощностей для ИИ: инфраструктура принадлежит частным компаниям и измеряется по различным стандартам.

По оценкам Института человекоцентричного ИИ Стэнфордского университета и ряда аналитиков, на долю США приходится от 50 до 75% мировых ИИ-мощностей, и в стране сосредоточена наибольшая концентрация специализированных дата-центров. Китай, напротив, публикует агрегированный государственный показатель, однако проверить его независимыми источниками сложно.

Данные MIIT важны для геополитической дискуссии об ИИ-гонке. Американские ограничения на экспорт чипов Nvidia, введенные в 2022–2024 годах и постепенно ужесточавшиеся, были основаны на предположении о технологическом отставании Китая в области полупроводников и вычислительных мощностей.

Если реальные мощности КНР настолько превышают показатели западных рейтингов, эффективность санкционного давления оказывается под вопросом. Это также означает, что оценки паритета в ИИ-разработках между США и КНР придется пересмотреть.

Появление крупного «темного пула» вычислений может объясняться несколькими факторами: массовым развертыванием не включенных в международные рейтинги корпоративных и государственных дата-центров, использованием китайских чипов собственного производства (в частности, Huawei Ascend), а также принципиально иной методологией подсчета — включая смешанную точность вычислений и специализированные ИИ-ускорители, которые Top500 не учитывает. По мнению ряда западных аналитиков, существенную роль могла сыграть и серая схема параллельного импорта высокопроизводительных чипов до и после введения санкций.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.