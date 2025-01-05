В 2024 году Китай увеличил экспорт пива в Россию в 1,6 раза и занял третье место среди крупнейших поставщиков, обогнав Бельгию. Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на данные национальных статистических служб.

Традиционно на первом месте среди поставщиков пива в Россию остается Германия, которая за десять месяцев года поставила 105,3 тыс. тонн напитка. Ей удалось сохранить лидерство, несмотря на снижение объемов поставок, которые упали на 24% по сравнению с 2023 годом.

На втором месте по экспорту пива в Россию оказалась Чехия, известная своими кулинарными традициями, связанными с этим напитком. Чехия увеличила поставки на 27%, достигнув объема в 33,1 тыс. тонн. Третью позицию занял Китай, а Литва разместилась сразу за ним, экспортировав 24,3 тыс. тонн, что практически соответствует уровню предыдущего года. В то же время Бельгия, занимавшая вторую строчку в 2023 году, опустилась на пятое место, снизив экспорт на одну треть, до 18,4 тыс. тонн, в период с января по октябрь 2024 года.

На шестом месте в списке оказалась Польша, которая увеличила объем поставок в пятикратном размере, до 18,1 тыс. тонн. Далее идет Латвия с объемом 16,5 тыс. тонн, однако ее отгрузки сократились на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Казахстан занял восьмую позицию с экспортом 10,9 тыс. тонн, что на 28% ниже уровня прошлого года. В заключение, Нидерланды и Австрия расположились на последних двух местах: Нидерланды с 4,7 тыс. тонн увеличили свои поставки на 19%, а Австрия с 2,3 тыс. тонн показала рост на 14%.

Ранее правительство России одобрило законопроект, предусматривающий полный перенос маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на территорию России. Согласно действующим правилам, алкоголь должен быть промаркирован до его ввоза в страну.