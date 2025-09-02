С 15 сентября 2025 года Китай вводит безвизовый режим для граждан России, владеющих обычными заграничными паспортами. Путешественники смогут пребывать на территории КНР до 30 дней. Об этом пишет RG.RU, ссылаясь на заявление МИД Китая.

Nuno Alberto, Unsplash

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика для граждан России, имеющих обычные заграничные паспорта», — заявил официальный представитель китайского дипломатического ведомства Го Цзякунь.

До сих пор визы не требовались только для организованных туристических групп.

Ранее, в 2023 году, консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй отмечал, что отмена визовых ограничений для российских туристов является скорее вопросом времени, однако для этого необходимо решить ряд важных вопросов, особенно касающихся безопасности.