Китайский регулятор в сфере интернета предписал компаниям, включая Alibaba и ByteDance, прекратить тестирование и отменить заказы на графические процессоры Nvidia RTX Pro 6000D. Об этом сообщил The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Чипы были разработаны несколько месяцев назад специально для китайского рынка.

Bloomberg

По данным FT, запрет связан с уверенностью регуляторов в прогрессе отечественных аналогов, что позволяет снижать зависимость от иностранных технологий. Ранее несколько компаний планировали закупить десятки тысяч таких чипов, разработанных Nvidia для обхода американских ограничений на поставки передовых ИИ-компонентов в Китай, рассказали источники газеты.

Собеседник издания отметил, что в последнее время китайские регуляторы требовали от местных разработчиков, включая Huawei, Alibaba и Baidu, представить данные о показателях их разработок в сравнении с продукцией Nvidia.

Аналитик Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг считает, что Китай предпочитает развивать ИИ на базе собственной экосистемы, чтобы избежать рисков от ограничений США, и полный запрет, если он подтвердится, продемонстрирует уверенность в локальной цепочке поставок, хотя может служить инструментом в торговых переговорах.

В пятницу президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в пятницу, после того как обе стороны проведут торговые переговоры в Мадриде.

На этой неделе Китай также признал Nvidia нарушителем антимонопольного законодательства из-за сделки по покупке Mellanox Technologies за $7 млрд в 2020 году. В августе китайские власти также рекомендовали компаниям воздержаться от использования процессоров Nvidia H20, особенно в проектах, связанных с правительством или национальной безопасностью.