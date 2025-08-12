Китайские власти в последние недели направили уведомления ряду компаний, рекомендуя воздержаться от использования процессоров Nvidia H20, особенно в проектах, связанных с правительством или национальной безопасностью. Аналогичные рекомендации касаются ускорителей ИИ от AMD, хотя конкретно чип MI308 не упоминался. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Рекомендации Пекина осложняют усилия Nvidia по восстановлению доходов от продаж в Китае после американских ограничений, а также планы администрации Трампа получить 15% от выручки таких поставок в бюджет США. Вашингтон ранее одобрил возобновление экспорта менее продвинутых ИИ-чипов в Китай при условии отчислений, но теперь китайские клиенты сталкиваются с давлением со стороны властей.

В письмах к компаниям содержались вопросы о причинах выбора H20 вместо отечественных аналогов, необходимости такого решения и наличии уязвимостей в оборудовании Nvidia.

Сейчас ограничения касаются преимущественно чувствительных сфер, аналогично запретам на использование автомобилей Tesla и iPhone от Apple в определенных учреждениях из-за рисков безопасности. По словам источника агентства, в начальной стадии находятся разговоры о возможном расширении рекомендаций по ограничению использования оборудования Nvidia и AMD на более широкий круг областей.

В Nvidia отметили, что «H20 не является военным продуктом или предназначенным для правительственной инфраструктуры». Компания подчеркнула, что Китай располагает достаточным объемом отечественных чипов и никогда не полагался на американские для государственных операций.

Bloomberg пишет, что действия Пекина обусловлены двумя факторами: опасениями по поводу возможных функций отслеживания и удаленного отключения в чипах Nvidia, которые компания опровергает, и стремлением развивать отечественную индустрию, побуждая фирмы переходить на локальные альтернативы, такие как от Huawei.