Китайский суд постановил, что компании не имеют права увольнять сотрудников исключительно для замены их системами искусственного интеллекта на фоне попыток властей удержать баланс между технологической гонкой и стабильностью занятости.

Речь идет о решении Народного суда промежуточной инстанции города Ханчжоу, который признал незаконным увольнение сотрудника технологической компании после того, как его обязанности были фактически переданы ИИ.

Согласно материалам дела, сотруднику предложили перейти на более низкую должность с существенным снижением зарплаты после внедрения систем на базе больших языковых моделей. После отказа компания расторгла контракт, сославшись на «оптимизацию» и сокращение штата.

Однако суд встал на сторону работника и подтвердил решения нижестоящих инстанций, указав, что автоматизация сама по себе не является законным основанием для увольнения.

Решение стало частью более широкой линии китайских властей, которые пытаются одновременно стимулировать развитие искусственного интеллекта и предотвратить рост безработицы.

Суды фактически закрепили принцип: внедрение ИИ — это управленческое решение компании, а не «объективное изменение условий», позволяющее увольнять сотрудников без соблюдения трудовых гарантий.

Эксперты отмечают, что этот кейс может стать прецедентом не только для Китая, но и для других стран, где бизнес активно автоматизирует рабочие процессы.

Таким образом, Китай одним из первых на уровне судебной практики обозначил границы применения ИИ в кадровой политике и дал понять, что технологический прогресс не должен происходить за счет прав работников.

