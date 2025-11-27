В последние годы Puma сталкивалась с трудностями в привлечении интереса потребителей к своей продукции и сейчас активно работает над обновлением бренда. На этом фоне китайская компания Anta Sports Products Ltd., специализирующаяся на спортивной одежде, рассматривает возможность приобретения Puma SE.

Freepik

По информации источников Bloomberg, Anta уже сотрудничает с консультантом для оценки потенциальной сделки и может объединиться с частной инвестиционной фирмой, если решит сделать официальное предложение.

На волне этой новости акции Puma на бирже во Франкфурте сразу подскочили — рост на 12–14%. Ранее в этом году котировки бренда сильно просели: за год падение составило около 60%, а рыночная капитализация компании сократилась до примерно €2,5 млрд.

История Anta показывает, что это не просто очередной игрок на рынке. Основанная в 1991 году китайская фирма к 2025 году выросла до третьего по величине производителя одежды и обуви по объему выручки в мире. Помимо собственной марки Anta компания управляет брендами вроде Fila и Jack Wolfskin, а в 2019 году приобрела финский холдинг Amer Sports, что добавило в портфель такие известные бренды, как Salomon и Wilson.

Среди западных брендов Puma тоже не новичок: основанная в середине XX века, она десятилетиями считалась одним из ключевых игроков на рынке спортивной продукции.

Если сделка удастся, то в России может появиться мощный конкурент с сильной дистрибуцией и новыми маркетинговыми возможностями — Anta уже интересуется рынком постсоветского пространства. Кроме того, подобный обмен активами может ускорить обновление линеек спортивной одежды и обуви, предоставить доступ к новым продуктам с более высокой ценой‑качество, а также усилить конкуренцию среди дистрибьюторов и ритейлеров.

Однако есть и риски. В случае смены владельца бренд Puma может быть переориентирован на азиатско‑китайский рынок, что изменит стратегию продвижения. Российским импортерам и продавцам придется адаптироваться к новым условиям — от поставок до логистики. Прежним бизнес‑моделям придется учитывать, что западный бренд может получить азиатский чип, а это значит пересмотр ценовой политики и подходов к позиционированию.