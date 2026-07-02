После резонансного выхода DeepSeek в 2025 году в Китае появилась еще одна модель, которая быстро заинтересовала западных разработчиков. Пекинская компания Z.ai (ранее Zhipu AI), представила GLM-5.2. Новинка стоит заметно дешевле американских флагманов и по ряду тестов приблизилась к ним в программировании и продолжительных агентных задачах.

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Некоторые отраслевые исследователи уже сравнили запуск GLM-5.2 с новым «моментом DeepSeek». Модель приблизилась к ведущим разработкам OpenAI и Anthropic в ряде тестов на программирование и работу ИИ-агентов, но доступ к ней обходится в несколько раз дешевле.

Сильнее всего GLM-5.2 показала себя в программировании и агентных сценариях. Модель способна разбивать сложное задание на несколько этапов, обращаться к внешним инструментам и продолжать работу без новой команды после каждого отдельного действия.

GLM-5.2 быстро поднялась в нескольких отраслевых рейтингах. На момент публикации она занимала четвертое место по объему использования в категории программирования на OpenRouter и опережала Claude Opus 4.8. Artificial Analysis включила модель в пятерку лидеров своего индекса и назвала ее сильнейшей среди решений с открытыми весами. В рейтинге Code Arena для веб-разработки GLM-5.2 находилась на втором месте. По стоимости использования через API она в отдельных сценариях обходилась примерно в шесть раз дешевле сопоставимых закрытых моделей.

Бывший советник Белого дома по вопросам искусственного интеллекта Дэвид Сакс заявил в подкасте All-In, что GLM-5.2 лишь немного уступает Claude Opus 4.8 и находится примерно на уровне GPT-5.5. На этом основании он призвал американские власти не принимать меры, которые могут замедлить развитие местных ИИ-компаний.

Интерес к GLM-5.2 связан не только с результатами тестов, но и с открытыми весами модели. Z.ai распространяет их по лицензии MIT, поэтому разработчики могут загрузить GLM-5.2, доработать ее и запустить в собственной инфраструктуре. Это дает бизнесу больше контроля над данными и снижает зависимость от одного поставщика, хотя самостоятельное развертывание такой крупной модели требует мощного и дорогого оборудования.

Главным препятствием для широкого распространения GLM-5.2 на Западе остаются вопросы доверия, регулирования и происхождения технологии. Банки, государственные подрядчики и компании из сферы кибербезопасности могут осторожнее относиться к китайским моделям из-за требований к защите данных и цепочке поставщиков. Развертывание GLM-5.2 на собственной инфраструктуре снижает риск передачи информации внешнему провайдеру, но не снимает всех юридических и репутационных вопросов.

Стартапы и небольшие компании относятся к таким моделям прагматичнее. У них короче цикл закупок и меньше внутренних ограничений, поэтому низкая цена, качество программирования и удобство интеграции могут перевесить опасения, связанные со страной происхождения продукта. Однако переносить такой подход на всех разработчиков и корпоративных клиентов пока рано.

Появление GLM-5.2 усилило интерес к моделям с открытыми весами. По мере роста количества запросов и автоматизированных задач счета за доступ к закрытым сервисам увеличиваются, даже если цена отдельного токена не меняется.

Поэтому компании ищут более доступные модели, которые можно запускать у разных провайдеров или переносить в собственную инфраструктуру.

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