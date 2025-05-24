Китайская компания UBTech Robotics Corp., известная своими промышленными роботами, объявила о планах выпустить в этом году гуманоидного робота-компаньона для домашнего использования стоимостью $20 тыс. Как отметил главный бренд-директор компании Майкл Тэм, разработка подобных устройств особенно актуальна для Китая, где растет потребность в решениях для ухода за пожилыми людьми.

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Точная дата вывода продукта на рынок пока не определена. По словам Тэма, создание по-настоящему универсального домашнего помощника, способного выполнять разнообразные задачи, потребует еще нескольких лет технологического развития.

Этот шаг знаменует стратегический поворот UBTech от промышленного сектора к потребительскому рынку, где компания столкнется с конкуренцией таких игроков, как Tesla. Илон Маск ранее заявлял, что их робот Optimus с аналогичным функционалом появится в 2026 году по сопоставимой цене.

Среди текущих клиентов UBTech — автогигант BYD и электронный конгломерат Foxconn. Компания специализируется на промышленных роботах средней стоимостью 8,3 млн руб., а также предлагает образовательные решения.

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Несмотря на впечатляющие амбиции, UBTech сталкивается с серьезными вызовами. В прошлом году компания зафиксировала убытки в размере 12,7 млрд руб., а ее акции потеряли 45% стоимости. Тем не менее, руководство рассматривает жесткую конкуренцию на стремительно растущем китайском рынке гуманоидных роботов как стимул для повышения эффективности.

В текущем году UBTech планирует выпустить ограниченную партию — около 1 тыс. экземпляров своего домашнего робота-компаньона. Этот шаг станет важным тестом для компании, пытающейся найти баланс между технологическими амбициями и коммерческой реализуемостью своих разработок.